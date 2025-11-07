سپریم کورٹ میں مجوزہ 27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر

سپریم کورٹ میں مجوزہ 27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر
سپریم کورٹ میں ’’اعلیٰ عدلیہ کے آئینی دائرہ اختیار کو ختم کرنے کی کوششوں‘‘ کو چیلنج کردیا گیا جو بظاہر 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔
آئین میں مجوزہ ترمیم نے اس خدشے کو جنم دیا ہے کہ یہ اقدام تاریخی 18ویں آئینی ترمیم کے تحت منتقل شدہ کچھ اختیارات کو واپس لینے اور اعلیٰ عدلیہ کے ڈھانچے اور کام کرنے کے طریقۂ کار کو مزید ’’باریک بینی سے ایڈجسٹ‘‘ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔
درخواست میں کہا گیا: ’’جیسا کہ عوامی طور پر رپورٹ کیا گیا ہے، اس تجویز کے تحت علیحدہ ’آئینی عدالتوں‘ کے قیام اور آئین کے آرٹیکل 184(3) اور 199 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو حاصل موجودہ دائرہ اختیار کو محدود یا منتقل کرنے کا منصوبہ شامل ہے۔‘‘
مزید کہا گیا کہ ’‘ اگر ایسی کوشش کی اجازت دی گئی تو یہ آئینی ڈھانچے کو بنیادی طور پر بدل دے گی، عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرے گی، اختیارات کی علیحدگی کے اصول کی خلاف ورزی کرے گی، اور شہریوں کے انصاف تک رسائی اور عدالتی نظرِ ثانی کے آئینی حق کو ختم کر دے گی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 کے تحت ضمانت یافتہ ہے۔‘‘
یہ درخواست بیرسٹر علی طاہر کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں وفاقِ پاکستان، سینیٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو فریق نامزد کیا گیا ہے۔
درخواست، جس کی ایک نقل ڈان نیوز کے پاس موجود ہے، میں بیرسٹر طاہر نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ قرار دے کہ ’’کوئی بھی تجویز، کوشش، یا اقدام، خواہ وہ بل، مسودے، بحث یا کسی بھی صورت میں ہو، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 184(3) یا ہائی کورٹس کے آرٹیکل 199 کے تحت حاصل آئینی دائرہ اختیار کو محدود، منتقل، معطل یا ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ غیر آئینی، باطل اور غیر مؤثر ہے، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی، اختیارات کی علیحدگی، اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔‘‘
آئین کا آرٹیکل 199 ہائی کورٹس کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے، جبکہ آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار کو بیان کرتا ہے اور اسے اس معاملے میں اختیار دیتا ہے جس میں کسی بنیادی حق کے نفاذ کے سلسلے میں ’’عوامی اہمیت‘‘ کا سوال شامل ہو۔
اس حوالے سے درخواست گزار نے عدالتِ عظمیٰ سے استدعا کی کہ وہ قرار دے کہ سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) کے تحت اصل دائرہ اختیار ’’آئین کی ایک لازمی، ناقابلِ تغیر اور غیر ترمیم پذیر خصوصیت ہے، جو اس کے بنیادی ڈھانچے اور بنیادی فریم ورک کا حصہ ہے، اور کوئی بھی آئینی ترمیم، قانون سازی یا انتظامی اقدام اسے کم یا ختم نہیں کر سکتا۔‘‘
عدالت سے مزید درخواست کی گئی کہ وہ قرار دے کہ ’’’آئینی عدالت‘ کے نام سے کوئی متوازی یا بالادست فورم قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش، جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس سے الگ یا ان کی جگہ ہو، آئین کے آرٹیکل 175 سے 191 تک سے متصادم ہوگی اور اس لیے غیر آئینی قرار پائے گی۔‘‘
آئین کے یہ مضامین عدالتوں کے قیام اور دائرہ اختیار سے متعلق امور کا احاطہ کرتے ہیں۔
درخواست گزار نے مزید کہا کہ عدالت قرار دے کہ ’’سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہی آئین کے تحت عدالتی طاقت کے واحد اور خصوصی ادارے ہیں، اور ان کے دائرہ اختیار، ترکیب اور آزادی میں کسی ریاستی ادارے کی مداخلت، تبدیلی یا ازسرِنو تشکیل نہیں کی جا سکتی۔‘‘
انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ ’’ریاست کے تمام اداروں، بشمول وفاق پاکستان، وفاقی حکومت، اور کسی بھی پارلیمانی ادارے یا کمیٹی‘‘ کو اس بات سے روکے کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے دائرہ اختیار کو محدود، منتقل، معطل یا کسی اور طرح متاثر کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں — خواہ وہ مجوزہ آئینی (ستائیسویں ترمیم) بل 2025 کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے۔
مزید یہ کہ درخواست گزار نے عدالت سے کہا کہ وہ قرار دے کہ ’’کوئی بھی آئینی ترمیم جو عدلیہ کو انتظامیہ یا مقننہ کے تابع بنا دے یا عدالتی نظر ثانی کو کمزور کرے، آئین کی بالادستی کے منافی ہے اور اس لیے ابتدا ہی سے باطل (void ab initio) ہے۔‘‘
درخواست میں عدالت سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمام ریاستی اداروں، حکام اور عہدیداروں کو ہدایت دے کہ وہ ’’آئین کے مطابق سختی سے عمل کریں، عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھیں، اور ایسے کسی اقدام سے گریز کریں جو اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات یا دائرہ اختیار کو کمزور یا متاثر کرے۔‘‘
درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ تصدیق کرے کہ سپریم کورٹ ’’آئین کی حتمی نگہبان ہونے کے ناطے، اپنے دائرہ اختیار سمیت، آئینی فریم ورک کو کسی بھی قسم کی مداخلت، خواہ وہ حقیقی ہو یا متوقع، سے محفوظ رکھنے کی مجاز اور پابند ہے۔‘‘
درخواست میں کہا گیا کہ اس مقدمے کے زیر التوا رہنے کے دوران عدالت ’’وفاق پاکستان، وفاقی حکومت، کابینہ، پارلیمنٹ، اور ریاست کے تمام دیگر اداروں یا عہدیداروں‘‘ کو روک دے کہ وہ کوئی ایسا اقدام، کارروائی یا عمل نہ کریں، خواہ وہ قانون سازی، انتظامی یا انتظامی نوعیت کا ہو، جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے دائرہ اختیار کو، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) اور 199 کے تحت دیا گیا ہے، محدود، منتقل، معطل یا کسی اور طرح متاثر کرے — بشمول مجوزہ آئینی (ستائیسویں ترمیم) بل 2025 کے۔
درخواست گزار نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی ’’پارلیمانی فورم یا کمیٹی‘‘ میں ’’ایسی کسی تجویز پر بحث، منظوری یا رائے شماری‘‘ کو روکنے کے احکامات جاری کرے جو اعلیٰ عدلیہ کے موجودہ آئینی دائرہ اختیار یا ڈھانچے کو تبدیل کرنے سے متعلق ہو، جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔
درخواست میں مزید کہا گیا کہ عدالت قرار دے کہ ’’اگر کوئی اقدام یا کارروائی مذکورہ پابندی کے برخلاف کی گئی تو وہ غیر قانونی، غیر آئینی اور کالعدم ہوگی اور عدالت اسے کالعدم قرار دینے کی مجاز ہوگی۔‘‘
درخواست گزار نے عدالت سے یہ بھی گزارش کی کہ وہ ’’ایسے مزید عبوری احکامات جاری کرے جو ضروری ہوں تاکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے آئینی دائرہ اختیار، اختیارات اور آزادی کو اس درخواست کے زیر التوا رہنے کے دوران مکمل طور پر محفوظ، برقرار اور غیر متاثر رکھا جا سکے۔‘‘
مزید برآں، عدالت سے استدعا کی گئی کہ وہ کوئی بھی ایسا مناسب حکم جاری کرے جو وہ ’’آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، اور اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے عدالتی اختیارات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری، منصفانہ اور موزوں‘‘ سمجھے۔