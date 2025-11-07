  • KHI: Clear 22.3°C
  • LHR: Clear 16.8°C
  • ISB: Clear 15.8°C
  • KHI: Clear 22.3°C
  • LHR: Clear 16.8°C
  • ISB: Clear 15.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 07 نومبر 2025 09:42pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

پہلے شوہر کے انتقال کے کئی سال بعد سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی۔

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے چند دن قبل ہی بتایا تھا کہ وہ جلد ہی دوسری شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گی۔

انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ہونے والے شوہر ترک مردوں کی طرح خوبصورت ہیں اور اب انہوں نے خود سے کم عمر لڑکے سے شادی کرلی۔

سابق نیوز اینکر فرح اقرار نے ڈاکٹر نبیحہ علی خان کی شادی کی ویڈیو شیئر کی، جس میں انہیں عروسی لباس میں دلہن کے روپ میں دیکھا گیا۔

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے نکاح اور شادی تقریبات میں شرکت کرنے پر فرح اقرار کا شکریہ بھی ادا کیا جب کہ انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے خود سے کم عمر دیرینہ دوست حارث سے شادی کی اور ان کا نکاح مولانا طارق جمیل نے پڑھایا۔

شادی کے موقع پر انہوں نے میڈیا کو انٹرویو بھی دیا اور دعویٰ کیا کہ انہیں نے نکاح کے موقع پر ڈیڑھ کروڑ روپے کے زیورات پہنے ہیں جب کہ ایک کروڑ روپے کا ان کا عروسی لباس ہے۔

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے اکتوبر 2025 میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے نوجوانی میں خود سے 15 سال زائد العمر مرد سے شادی کی تھی، جن کے انتقال کے بعد انہوں ںے دوسری شادی نہیں کی۔

انہوں نے بتایا تھا کہ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے زندگی میں مرد کی کمی محسوس کی اور اب انہیں 20 سال کی عمر والی محبت ہوئی ہے، وہ جلد شادی کریں گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

2

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

3

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

4

ڈونلڈ ٹرمپ میرے حقیقی والد ہیں، راکھی ساونت کا نیا شوشہ

5

وزیراعظم سے متحدہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقاتیں، 27ویں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال

6

لاہور: سیلاب سے متاثرہ نجی سوسائٹی کے مالک کی 1400ایکڑ اراضی قرق کرلی گئی

7

ہدایت کار کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے کام کرنے سے انکار کر دیا، جینس ٹیسا کا انکشاف

8

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

کارٹون

کارٹون : 7 نومبر 2025
کارٹون : 6 نومبر 2025