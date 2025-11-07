ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی
پہلے شوہر کے انتقال کے کئی سال بعد سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی۔
ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے چند دن قبل ہی بتایا تھا کہ وہ جلد ہی دوسری شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گی۔
انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ہونے والے شوہر ترک مردوں کی طرح خوبصورت ہیں اور اب انہوں نے خود سے کم عمر لڑکے سے شادی کرلی۔
سابق نیوز اینکر فرح اقرار نے ڈاکٹر نبیحہ علی خان کی شادی کی ویڈیو شیئر کی، جس میں انہیں عروسی لباس میں دلہن کے روپ میں دیکھا گیا۔
ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے نکاح اور شادی تقریبات میں شرکت کرنے پر فرح اقرار کا شکریہ بھی ادا کیا جب کہ انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔
ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے خود سے کم عمر دیرینہ دوست حارث سے شادی کی اور ان کا نکاح مولانا طارق جمیل نے پڑھایا۔
شادی کے موقع پر انہوں نے میڈیا کو انٹرویو بھی دیا اور دعویٰ کیا کہ انہیں نے نکاح کے موقع پر ڈیڑھ کروڑ روپے کے زیورات پہنے ہیں جب کہ ایک کروڑ روپے کا ان کا عروسی لباس ہے۔
ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے اکتوبر 2025 میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے نوجوانی میں خود سے 15 سال زائد العمر مرد سے شادی کی تھی، جن کے انتقال کے بعد انہوں ںے دوسری شادی نہیں کی۔
انہوں نے بتایا تھا کہ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے زندگی میں مرد کی کمی محسوس کی اور اب انہیں 20 سال کی عمر والی محبت ہوئی ہے، وہ جلد شادی کریں گی۔