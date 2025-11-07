  • KHI: Clear 21.1°C
بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 7, 2025
—اسکرین شاٹ

بولی وڈ اداکار زید خان کی والدہ اداکارہ زرین خان کا زائدالعمری کی وجہ سے ہونے والی طبی پیچیدگیوں کے باعث 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔

ان کی نماز جنازہ ممبئی میں ادا کی گئی، علاوہ ازیں ان کی آخری رسومات ہندو مذاہب کے انداز میں بھی ادا کی گئیں۔

بھارتی نشریاتی ادارے ‘ڈی این اے انڈیا‘ کے مطابق زید خان کی جانب سے والدہ کی آخری رسومات ہندو مذاہب کے عقائد کے مطابق کرنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

وائرل ویڈیوز زید خان کو جذباتی انداز میں دیکھا گیا، جن میں زید خان مٹی کا گھڑا اٹھائے ہوئے نظر آئے۔

ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ زرین خان کی آخری رسومات ہندو طریقے سے کیوں کی گئیں؟۔

دراصل زرین خان ہندو پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، شادی سے پہلے ان کا اصل نام زرین کٹرک تھا۔ سنجے خان سے 1966 میں شادی کے بعد انہوں نے خان سرنیم اپنایا لیکن خاندان نے ان کے پیدائشی مذہب کے مطابق ہندو رسومات کا انتخاب کیا۔

ساتھ ہی زرین خان کی نماز جنازہ میں خاندان اور قریبی دوستوں کے علاوہ بولی وڈ کی بہت سی شخصیات نے بھی شرکت کی۔

زرین خان کو سنجے خان سے چار بچے ہیں، جب میں انٹیریئر ڈیزائنر سوزین خان، اداکار زید خان، سیمون آرورا اور فرح علی خان شامل ہیں۔

زرین کان خود بھی اداکارہ تھیں، انہوں نے 1963 کی فلم ’ترے گھر کے سامنے‘ میں دیو آنند کے ساتھ کام کیا تھا۔

ان کی ملاقات شوہر سنجے خان سے فلم شوٹنگ کے دوران ہی ہوئی تھی، ان کے شوہر ایرانی ںژاد مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان اصل نام شاہ عباس خان ہے۔

