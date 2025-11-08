کراچی: ہتھیاروں کی ترسیل سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار
کراچی کے علاقے منظور کالونی اور لکی اسٹار صدر میں رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی ہتھیاروں کی ترسیل سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان میں راشد محمود اعوان اور حاجی بانو خان وسان شامل ہیں، ملزمان کے قبضے سے ہتھیار، بارودی مواد، گولیاں، 5 سیکیورٹی گارڈ یونیفارم، مختلف قسم کے ہتھیاروں کے آلات، 177 اسلحہ لائسنس، 302 شناختی کارڈ، موبائل، کمپیوٹر، سرکاری اداروں، بینکوں اور سیکیوٹی کمپنیز کی مہریں اور نقدی برآمد کی گئی۔
ترجمان رینجرز نے بتایا کہ دوران تفتیش ملزمان نے 900 کے قریب جعلی اسلحہ لائسنس بنانے کا اعتراف کیا۔
برآمد شدہ لائسنسوں کی متعلقہ ادارے سے تصدیق کرائی جائے گی، ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
یاد رہے کہ چند روز قبل سندھ رینجرز نے کراچی کے علاقے کنواری کالونی منگھوپیر روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب 3 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔
ترجمان رینجرز (سندھ) کے مطابق گرفتار کیے گئے دہشت گردوں میں زید اللہ، نور زادہ اور عثمان شامل تھے، گرفتار دہشت گرد، خارجی امیر شمس القیوم عرف زاویل کے قریبی ساتھی تھے۔
رینجرز کے ترجمان نے بتایا تھا کہ دوران تفتیش دہشت گردوں نے انکشاف کیا کہ وہ علاقے کے لوگوں کے نمبرز شمس القیوم عرف زاویل عرف زعفران کو مہیا کرتے تھے، جس کے بعد وہ اُن نمبرز پر بھتہ وصولی کے لیے کال کرتا تھا۔