  • KHI: Sunny 29.1°C
  • LHR: Sunny 25.3°C
  • ISB: Sunny 23.4°C
  • KHI: Sunny 29.1°C
  • LHR: Sunny 25.3°C
  • ISB: Sunny 23.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایران میکسیکو میں اسرائیل کے سفیر کو قتل کرنے کی ’سازش‘ کر رہا تھا، امریکا کا الزام

ڈان اخبارشائع 08 نومبر 2025 02:08pm
امریکی اہلکار کے مطابق مبینہ سازش پر یکم اپریل پچھلے سال کے بعد عمل کیا جانا تھا۔ —فائل فوٹو: رائٹرز
امریکی اہلکار کے مطابق مبینہ سازش پر یکم اپریل پچھلے سال کے بعد عمل کیا جانا تھا۔ —فائل فوٹو: رائٹرز

امریکا نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ میکسیکو میں اسرائیل کے سفیر کو قتل کرنے کی ’سازش‘ کر رہا تھا، جو دونوں ممالک کے تنازع کو کسی اور خطے تک لے جانے کی تازہ کوشش ہو سکتی تھی۔

ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ انقلابی گارڈز کی خصوصی القدس فورس نے پچھلے سال کے آخر میں اس سازش کا آغاز کیا اور اسے اس سال ناکام بنا دیا گیا ہے۔

امریکی اہلکار نے کہا کہ سازش کو ناکام بنا دیا گیا اور اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے۔

امریکی اہلکار نے تفصیلی شواہد فراہم نہیں کیے اور یہ نہیں بتایا کہ سازش کو کس طرح ناکام بنایا گیا، اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔

امریکی اہلکار کے مطابق مبینہ سازش پر یکم اپریل پچھلے سال کے بعد عمل کیا جانا تھا، جب اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کمپلیکس پر حملہ کیا، جس میں انقلابی گارڈز کے کئی اعلیٰ افسران ہلاک ہو گئے تھے۔

اسرائیل نے اس سال ایران میں کہیں زیادہ وسیع بمباری مہم چلائی تھی، جس میں ایک ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔

امریکا نے اہم جوہری مقامات پر بمباری میں شمولیت کرلی تھی، ایران حماس کا اہم حامی رہا ہے، جو 2007 میں انتخابات جیتنے کے بعد سے غزہ پٹی پر حکومت کر رہی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

2

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

3

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

4

ڈونلڈ ٹرمپ میرے حقیقی والد ہیں، راکھی ساونت کا نیا شوشہ

5

وزیراعظم سے متحدہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقاتیں، 27ویں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال

6

لاہور: سیلاب سے متاثرہ نجی سوسائٹی کے مالک کی 1400ایکڑ اراضی قرق کرلی گئی

7

ہدایت کار کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے کام کرنے سے انکار کر دیا، جینس ٹیسا کا انکشاف

8

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

کارٹون

کارٹون : 8 نومبر 2025
کارٹون : 7 نومبر 2025