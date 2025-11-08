  • KHI: Clear 27.7°C
باکو: آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب، وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر اردوان کی خصوصی شرکت

ویب ڈیسک شائع November 8, 2025 اپ ڈیٹ November 8, 2025 03:12pm
الہام علیوف نے کہا کہ ترکیہ اور پاکستان نے جو ساتھ دیا، اسے فراموش نہیں کیا جائے گا۔ —فوٹو: اسکرین گریب
الہام علیوف نے کہا کہ ترکیہ اور پاکستان نے جو ساتھ دیا، اسے فراموش نہیں کیا جائے گا۔ —فوٹو: اسکرین گریب

باکو میں آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بھی خصوصی دعوت پر شریک ہیں۔

شہبازشریف الہام علیوف کی دعوت پر تقریب میں شریک ہوئے ہیں، تقریب میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے قومی ترانے بجائے گئے، پاک فوج کا خصوصی دستہ یوم فتح کی پریڈ میں شریک ہوا ہے۔

آذربائیجان کے یوم فتح پر خصوصی تقریب اور پریڈ کا انعقاد کیا گیا، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان، پاکستان اور ترکیہ نے باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ اور پاکستان نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا، اس کو فراموش نہیں کیا جائے گا، اپنے بھائی شہبازشریف کی تقریب میں شرکت پر خوشی ہے، میرے بھائی رجب طیب اردوان بھی تقریب میں موجود ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست ممالک کے دستے بھی یوم فتح کی تقریب میں شریک ہوئے ہیں، شہباز شریف نے آذربائیجان سے جس طرح یکجہتی کا اظہار کیا، اس پر شکر گزار ہوں، تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آج یوم فتح پر میں اپنی قوم کو بھی مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، شہباز شریف

وزیراعظم شہباز شریف نے باکو میں یوم فتح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان نے ہمیشہ دوستی اور یکجہتی کا ثبوت دیا ہے، پاکستان،ترکیہ اور آذربائیجان کے لوگوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، پاکستان کے عوام کی جانب سے آذربائیجان کے عوام اور حکومت کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ تقریب میں شرکت میرے لیے باعث افتخار ہے، معرکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کی حامل تھی، پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ نے ہمیشہ اپنی دوستی اور یکجہتی کا ثبوت دیا ہے، یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔

پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ خاندان کی مانند

ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ ایک خاندان کی مانند ہیں، الہام علیوف کی قیادت میں آذربائیجان نے کامیابیاں حاصل کیں، ہمیں اتحاد اور یکجہتی سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ آذربائیجان کے بہادر سپوتوں نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، ترک صدر رجب طیب اردوان نے ترکیہ۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا اور کہا کہ یوم فتح پر آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یوم فتح پر آذربائیجان کی تقریب میں5ویں بار شرکت پرخوش ہے۔

