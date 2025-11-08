  • KHI: Clear 27.7°C
تیسرا ون ڈے: پاکستان کیخلاف جنوبی افریقہ کی آدھی ٹیم 117 رنز پر پویلین لوٹ گئی

اسپورٹس ڈیسک شائع November 8, 2025 اپ ڈیٹ November 8, 2025 04:54pm
— فوٹو: اے ایف پی
— فوٹو: اے ایف پی

پاکستان کے خلاف فیصل آباد میں کھیلے جانے والے تیسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔

اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلے جانے والے میچ کا ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اس وقت 11.1 اوورز کا کھیل مکمل ہوچکا ہے، اور جنوبی افریقہ نے 50 رنز بنالیے ہیں، اور اس کے اوپنرز کریز پر موجود ہیں۔

پاکستان ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں، حارث رؤف اور ابرار احمد کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جب کہ نسیم شاہ اور وسیم جونیئر کو ڈراپ کردیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل جنوبی افریقی اوپنر بیٹر کوئنٹن ڈی کاک کی شاندار ناقابل شکست سنچری کی بدولت مہمان ٹیم نے پاکستان کو دوسرے ایک روزہ میچ میں بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز ایک، ایک سے برابر کر دی تھی۔

اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں پروٹیز نے پاکستان کا 270 رنز کا ہدف بآسانی 2 وکٹوں کے نقصان پر 41 ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا، ٹاپ آرڈر بیٹر نے کوئنٹن ڈی کاک ٹونی ڈی زور زی کی شاندار 153 رنز کی شراکت نے پاکستان کو فتح سے محروم کیا۔

کوئنٹن ڈی کاک 119 گیندوں پر 123 رنز بنا کر وکٹ پر موجود رہے، بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے ڈی کاک نے 8 چوکے اور 7 چھکے بھی لگائے تھے۔

