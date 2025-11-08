  • KHI: Clear 27.7°C
  • LHR: Clear 25.2°C
  • ISB: Clear 20.8°C
  • KHI: Clear 27.7°C
  • LHR: Clear 25.2°C
  • ISB: Clear 20.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سمیع یوسف اور عاطف اسلم کے صوفی گانے نے شائقین کے دل جیت لیے

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 08 نومبر 2025 03:48pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

ایرانی نژاد برطانوی گلوکار و موسیقار سمیع یوسف اور گلوکار عاطف اسلم کی جانب سے مشترکہ طور پر صوفیانہ کلام گائے جانے کی ویڈیو نے شائقین کے دل جیت لیے۔

دونوں گلوکاروں نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کی ریاست دبئی کے اتحاد ایرینا میں میوزک کنسرٹ میں پرفارمنس کی۔

دونوں نے گلوکاروں نے سولو پرفارمنس بھی کی، تاہم دونوں نے چند صوفیانہ کلام مشترکہ طور پر بھی پیش کیے۔

دونوں نے برصغیر سمیت مشرق وسطیٰ میں مقبول صوفی گانے ’دم مست قلندر‘ کو بھی ایک ساتھ گایا۔

دونوں گلوکاروں کی جانب سے ’دم مست قلندر‘ سمیت دیگر گانوں پر مشترکہ پرفارمنس کی گئی، جسے شائقین نے بہت سراہا۔

دونوں کی ایک ساتھ پرفارمنس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوگئیں اور شائقین نے دونوں کی گلوکاری اور آواز کی تعریفیں بھی کیں۔

سمیع یوسف اگرچہ برطانیہ میں پلے بڑھے، تاہم ان کے والدین کا تعلق ایران اور آذربائیجان سے ہے اور ان کے والدین کے خاندان کے بعض افراد موسیقی سے وابستہ رہے ہیں۔

سمیع یوسف نہ صرف برصغیر بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی مقبول ہیں جب کہ عاطف اسلم کو بھی مشرق وسطیٰ سمیت دیگر خظوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے۔

دونوں گلوکاروں کی جانب سے ’دم مست قلندر‘ پر پرفارمنس کی ویڈیو وائرل ہوگئی اور شائقین نے ان کی گلوکاری کی تعریفیں کیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی

3

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

4

27ویں آئینی ترمیم: پیپلزپارٹی نے این ایف سی شیئر میں کٹوتی مسترد کردی، آرٹیکل 243 میں ترامیم کی مشروط حمایت

5

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

6

27ویں ترمیم پر مشاورت کیلئے آج طلب کیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی

7

اشفاق احمد میرے قریبی رشتے دار تھے، نائمہ خان کا انکشاف

8

کترینہ کیف اور وکی کوشل کے گھر ننھے مہمان کی آمد

کارٹون

کارٹون : 8 نومبر 2025
کارٹون : 7 نومبر 2025