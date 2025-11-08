انوشکا شرما سات سال بعد فلموں میں واپسی کے لیے تیار
بولی وڈ اداکارہ انوشکا شرما تقریبا سات سال بعد جلد ہی دوبارہ اسکرین پر دکھائی دیں گی لیکن اس بار ان کی نئی فلم سینماؤں کے بجائے نیٹ فلیکس پر ریلیز ہوگی۔
شوبز ویب سائٹ ’مسالہ‘ کے مطابق خبریں ہیں کہ انوشکا شرما کی اسپورٹس بائیوگرافیکل فلم ’چکڑا ایکسپریس‘ جلد ہی نیٹ فلیکس پر ریلیز کردی جائے گی۔
مذکورہ فلم کی شوٹنگ کافی عرصے سے مکمل ہو چکی ہے، تاہم فلم کے مناظر اور پوسٹ پروڈکشن کے حوالے سے نیٹ فلیکس اور پروڈکشن کمپنی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے اس کی ریلیز تاخیر کا شکار رہی ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ نیٹ فلیکس کو خصوصی طور پر فلم کے اختتامی حصے کی پروڈکشن پر اعتراضات ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پروڈکشن کمپنی اور نیٹ فلیکس کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں اور جلد فلم کو ریلیز کیے جانے کا امکان ہے۔
فلم میں انوشکا شرما کرکٹر کے روپ میں نظر آئیں گی، انہوں نے بھارتی کرکٹر جھلن گوسوامی کا کردار ادا کیا ہے، جو بھارتی کرکٹ ٹیم میں 2002 سے 2022 تک رہیں۔ جھلن گوسوامی کا تعلق ریاست مغربی بنگال کے چھوٹے قصبے ’چکڑا‘ سے تھا، اس لیے فلم کا نام بھی ان کے شہر پر رکھا گیا ہے۔
فلم کو ابتدائی طور پر 2024 میں ریلیز کیے جانے کا امکان تھا، تاہم فلم کی پروڈکشن کمپنی اور اسٹریمنگ ویب سائٹ کے درمیان اختلافات کی وجہ سے اس کی ریلیز تاخیر کا شکار ہے۔
مذکورہ فلم کے ذریعے انوشکا شرما تقریبا سات سال بعد فلموں میں واپسی کریں گی، ان کی آخری فلم ’زیرو‘ تھی، جس میں انہوں نے شاہ رخ خان کے ساتھ ڈبل کردار ادا کیے تھے، اس سے قبل انہوں نے 2017 میں کرکٹر ویرات کوہلی سے شادی کرلی تھی۔