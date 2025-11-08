  • KHI: Clear 27.7°C
  • LHR: Clear 25.2°C
  • ISB: Clear 20.8°C
  • KHI: Clear 27.7°C
  • LHR: Clear 25.2°C
  • ISB: Clear 20.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک بھر میں سونے کی قیمت معمولی کمی

ویب ڈیسکشائع 08 نومبر 2025 04:26pm
— فائل فوٹو: ایکس
— فائل فوٹو: ایکس

ملک بھر میں سونا 600 روپے کی کمی سے سونا 4 لاکھ 22 ہزار 462 روپے فی تولہ کے ریٹ پر آگیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز ایند جیولری ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 4 لاکھ 22 ہزار 462 روپے پر آگیا۔

ملک بھر میں ہفتے کے روز 24 کیرٹ سونے کے فی تولہ بھاؤ میں 600 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی جب کہ 10 گرام سونے کی قیمت میں 514 روپے کی کمی ہوئی۔

دوسری جانب، عالمی مارکیٹ میں 6 ڈالر کی کمی سے فی اونس سونا 4001 ڈالر پر آگیا جب کہ عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 48.32 ڈالر پر آگئی۔

اسی طرح، فی تولہ چاندی کی قیمت 18 روپے کی کمی کے بعد 5 ہزار 94 روپے پر آگئی اور 10 گرام چاندی کی قیمت میں 15 روپے کی کمی سے 4 ہزار 367 روپے ہوگئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی

3

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

4

27ویں آئینی ترمیم: پیپلزپارٹی نے این ایف سی شیئر میں کٹوتی مسترد کردی، آرٹیکل 243 میں ترامیم کی مشروط حمایت

5

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

6

27ویں ترمیم پر مشاورت کیلئے آج طلب کیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی

7

اشفاق احمد میرے قریبی رشتے دار تھے، نائمہ خان کا انکشاف

8

کترینہ کیف اور وکی کوشل کے گھر ننھے مہمان کی آمد

کارٹون

کارٹون : 8 نومبر 2025
کارٹون : 7 نومبر 2025