  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 20.6°C
  • ISB: Clear 15.1°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 20.6°C
  • ISB: Clear 15.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈاکٹر نبیحہ علی خان سے 6 سال سے تعلقات تھے، شوہر

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 08 نومبر 2025 06:20pm

حال ہی میں شادی کے بندھن میں بندھنے والی سوشل میڈیا اسٹار و ٹی وی میزبان ڈاکٹر نبیحہ علی خان کے شوہر حارث کھوکر نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے درمیان 6 سال سے تعلقات تھے لیکن چند ماہ قبل انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔

ڈاکٹر نبیحہ علی خان اور حارث کھوکھر نے 7 نومبر کو شادی کی، ان کا نکاح مولانا طارق جمیل نے پڑھایا تھا، ان کی شادی کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوگئی تھیں۔

شادی کے موقع پر ٹی وی میزبان ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے شادی کے موقع پر ڈیڑھ کروڑ کے زیورات جب کہ ایک کروڑ کا لباس پہنا۔

اب ان کے شوہر حارث کھوکھر نے اپنی شادی اور تعلقات کے حوالے سے شادی کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پہلے ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے ان سے اظہار محبت کیا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر نبیحہ علی خان کے ساتھ مل کر نوجوان صحافیوں کی فلاح و بہبود و ترقی کے لیے تنظیم بنائی تھی اور دونوں 6 سال تک ایک ساتھ کام کرتے رہے۔

حارث کھوکھر کا کہنا تھا کہ ان کے اور ڈاکٹر نبیحہ علی خان کے درمیان 6 سال سے پیشہ ورانہ تعلقات تھے لیکن 5 ماہ قبل ٹی وی میزبان نے ان سے اظہار محبت کرتے ہوئے انہیں شادی کی پیش کش کی۔

انہوں نے بتایا کہ دونوں کے درمیان 6 سال میں کبھی کوئی تنازع یا جھگڑا نہیں ہوا، دونوں کی ذہنیت اور سوچ ملتی ہے، اس لیے انہیں امید ہے کہ ان کی شادی بھی کامیاب جائے گی۔

اس سے قبل ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے بتایا تھا کہ انہوں نے پہلی شادی کم عمری میں خود سے 15 سال زائد العمر شخص سے کی تھی جو بعد ازاں انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا۔

ڈاکٹر نبیحہ علی خان کے چند ہفتے قبل ہی بتایا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کرلیا ہے اور ان کے ہونے والے شوہر حارث کھوکھر ترکی کے مردوں کی طرح خوبصورت ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی

3

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

4

27ویں آئینی ترمیم: پیپلزپارٹی نے این ایف سی شیئر میں کٹوتی مسترد کردی، آرٹیکل 243 میں ترامیم کی مشروط حمایت

5

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

6

27ویں ترمیم پر مشاورت کیلئے آج طلب کیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی

7

اشفاق احمد میرے قریبی رشتے دار تھے، نائمہ خان کا انکشاف

8

کترینہ کیف اور وکی کوشل کے گھر ننھے مہمان کی آمد

کارٹون

کارٹون : 8 نومبر 2025
کارٹون : 7 نومبر 2025