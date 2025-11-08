  • KHI: Clear 23.2°C
سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاسکتا، شاہد آفریدی

اسپورٹس ڈیسک شائع November 8, 2025 اپ ڈیٹ November 8, 2025 08:47pm
— فائل فوٹو: شاہد آفریدی / ایکس

قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاسکتا ہوں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ایک تقریب کے دوران شاہد آفریدی سے سوال کیا گیا ’سوشل میڈیا پر ایک خاص طبقہ آپ کے خلاف منفی باتیں کرتا ہے، حالانکہ آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں اور آپ ہمارے ملک کے اصل ہیروز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر آپ کی تعریف بنتی ہے لیکن لوگ آپ سمیت ان ہیروز کے خلاف منفی مہم چلاتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

شاہد آفریدی نے جواب دیا کہ مجھے ان لوگوں کی اگر فکر ہوتی تو میں کبھی بھی بات نہیں کرتا، مجھے سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر زیادہ لائکس یا ویوز کمانے کا شوق نہیں ہے، میرا سوشل میڈیا میری کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ میں سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاسکتا، اس لیے میں سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کرتا۔

قومی ٹیم کے سابق کپتان نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ جھوٹیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، آج بھی ان کی باتیں ریکارڈ پر ہیں، لیکن میں نے خود ویڈیو میں دیکھا کہ گدھے کے اوپر گدھا بیٹھ کر جارہا تھا۔

مزید کہا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے لوگ ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کے اندر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نوجوانوں کو کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں؟

شاہد آفریدی نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ’اگر آپ اتنے ہی دلیر اور محب وطن ہو تو آئیں پاکستان میں اور انقلاب لے کر آئیں، لیکن نوجوانوں کو غلط سمت نہ دو ، جھوٹ نہ بولو‘۔

