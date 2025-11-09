شاعر مشرق علامہ اقبال کا 148واں یوم پیدائش عقیدت واحترام کیساتھ منایا جا رہا ہے
مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 148واں یومِ پیدائش آج بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، ملک بھر میں عوام شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کررہے ہیں۔
ڈان نیوز کے مطابق یوم اقبال کی مرکزی تقریب لاہور میں مزار اقبال پر ہوئی، گارڈزکی تبدیلی کی تقریب کے مہمان خصوصی پاک بحریہ کےکمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل عزمی تھے، جنہوں نے مزار اقبال پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔
پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے، پنجاب رینجرز کا دستہ فرائض سے سبکدوش ہوا۔
جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عاطف بشیر نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔
شاعرِ مشرق کے یومِ ولادت پر ملک بھر میں مختلف تقاریب منعقد ہوں گی، صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر نے اپنے پیغامات میں علامہ اقبال کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔
صدر مملکت آصف زرداری نے کہا کہ شاعرِ مشرق نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا، علامہ اقبال کا پیغام آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال نے علیحدہ وطن کا خواب روشن کیا، خود انحصاری، خودآگاہی اوراتحادعلامہ اقبال کی تعلیمات ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے جب کہ گورنر، وزرائے اعلیٰ اور دیگر شخصیات نے بھی علامہ اقبال کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ۔
مصور پاکستان علامہ محمد اقبالؒ کے یوم پیدائش پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیراعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب اور اہل پنجاب مصور پاکستان علامہ محمد اقبالؒ کی فکری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، علامہ اقبالؒ شاعر ہی نہیں بلکہ مصلح اور ناصح تھے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ قوم کیلئے خوداری کا درس علامہ اقبالؒ کا بہت بڑا احسان ہے، اقبالؒ کے افکار پر عمل سے پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یومِ اقبال پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ سندھ کے عوام شاعرِ مشرق کو خراجِ عقیدت پیش کرتےہیں، علامہ محمد اقبال ایک عظیم مفکر،فلسفی اور شاعر تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ شاعرِ مشرق نے خودی اور خوداعتمادی کا درس دیا، علامہ اقبال کے افکار نوجوانوں کے لیے مشعلِ راہ ہیں، نوجوان اقبال کے فلسفہ خودی کو اپنا کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں علامہ قبال کے یوم پیدائش پر منعقدہ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں اقبال کے افکار پر چلتے ہوئے کشمیر اورفلسطین کے مسلمانوں کےلیے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، محسنوں کو فراموش کرنے والی قومیں منزل کھو دیتی ہیں۔