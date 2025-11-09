  • KHI: Sunny 28.2°C
والدہ نے میری زندگی میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا، عنزیلہ عباسی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 09 نومبر 2025 12:42pm
—فوٹو: ریویو پی کے
—فوٹو: ریویو پی کے

ماڈل اور اداکارہ عنزیلہ عباسی نے بتایا کہ ان کی والدہ نے ان کی زندگی میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا، جس کی بدولت انہیں کبھی والد کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔

عنزیلہ عباسی نے حال ہی میں احمد علی بٹ کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور والدین کے تعلقات پر کھل کر بات کی۔

اداکارہ نے والدین کی طلاق کے بارے میں بتایا کہ ان کی والدہ نے ان کی زندگی میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ ان کی پیدائش کے وقت والدہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے ان کی بہترین پرورش کی۔

اداکارہ کے مطابق والدہ کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں کبھی والد کی کمی محسوس نہیں ہوئی، البتہ والدین کی طلاق کے باعث کبھی کبھار دل میں خفگی ضرور ہوتی تھی، مگر وقت کے ساتھ انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہر انسان کے اپنے احساسات ہوتے ہیں۔

والد کے حوالے سے عنزیلہ عباسی نے کہا کہ وہ ایک عظیم فنکار ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ والد کا کون سا پہلو ان کے لیے زیادہ متعلقہ ہے۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ والدین کے پراجیکٹس کو خاص طور پر فالو نہیں کرتی، کیونکہ یہ ان کا کام ہے، البتہ وہ جانتی ہیں کہ والد اداکاری، پروڈکشن، ہدایتکاری اور دیگر شعبوں میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ والد کی یہ خصوصیت کہ وہ مختلف کام کر سکتے ہیں، یہ خصوصیت ان میں بھی موجود ہے اور وہ ہر شعبے میں تجربات کرنے کا شوق رکھتی ہیں۔

عنزیلہ عباسی نے والد سے یہ سبق بھی سیکھا کہ اپنی مہارت پر کام جاری رکھنا چاہیے اور جو کچھ بھی کریں، خود کو مسلسل بہتر بنانا چاہیے۔

خیال رہے کہ وہ اداکارہ جویریہ عباسی اور شمعون عباسی کی صاحبزادی ہیں، ان کے والدین نے نوجوانی میں 1997 میں شادی کی تھی، تاہم 2007 میں دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، عنزیلہ عباسی کی پیدائش دونوں کی شادی کے دو سال بعد ہوئی۔

