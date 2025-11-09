  • KHI: Clear 25.5°C
  • LHR: Clear 19.9°C
  • ISB: Clear 15.2°C
  • KHI: Clear 25.5°C
  • LHR: Clear 19.9°C
  • ISB: Clear 15.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈاکٹر نبیحہ علی کی شادی، 1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات توجہ کا مرکز

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 09 نومبر 2025 03:08pm
—فوٹو: ریویو پی کے
—فوٹو: ریویو پی کے

سوشل میڈیا اسٹار اور ٹی وی میزبان ڈاکٹر نبیحہ علی خان کی شادی حال ہی میں سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بنی ہوئی ہے، جہاں ان کے مہنگے عروسی لباس اور قیمتی زیورات نے مداحوں کی توجہ حاصل کرلی۔

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے 7 نومبر کو اپنے قریبی دوست حارث کھوکھر سے شادی کرلی، دونوں کا نکاح معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے پڑھایا، جب کہ اس موقع پر متعدد سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔

حال ہی میں ڈاکٹر نبیحہ علی خان کی شادی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، ایک ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ ان کا سفید رنگ کا عروسی لباس ڈیزائنر حنا سلمان نے تیار کیا ہے، جس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے۔

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے زیورات کا سیٹ 40 تولے کا ہے، جسے ان کے شوہر حارث کھوکھر نے تحفے میں دیا اور اس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے ہے۔

حارث کھوکھر کے مطابق یہ زیورات انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست کی جیولری شاپ سے لیے تھے، جن میں سے 20 تولے کے زیورات ان کے دوست کی جانب سے تحفے میں دیے گئے، جب کہ باقی 20 تولے انہوں نے خود خریدے۔

قبل ازیں ایک انٹرویو میں ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے نے بتایا تھا کہ انہوں نے پہلی شادی کم عمری میں خود سے 15 سال زائد العمر شخص سے کی تھی جو بعد ازاں انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا‘، 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آگیا

2

وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینیٹ میں پیش کردیا

3

بڑے ہوائی اڈے بھی نجکاری کیلئے پیش، اے کے ڈی گروپ پی آئی اے کے خریداروں میں شامل

4

26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟

5

شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کا 146واں یومِ ولادت آج منایا جا رہا ہے

6

سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاسکتا، شاہد آفریدی

7

سپریم کورٹ میں مجوزہ 27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر

8

سپریم کورٹ: آرٹیکل 184/3 کے تحت دیئے گئے فیصلوں پر نظرِ ثانی کا نیا قانون، نواز شریف اپیل کرسکیں گے

کارٹون

کارٹون : 9 نومبر 2025
کارٹون : 8 نومبر 2025