سری لنکا کیخلاف وائٹ بال سیریز سے حسن نواز کی چھٹی، فخر زمان شامل
سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز اور ٹی20 ٹرائی نیشن سیریز سے ریلیز کردیا گیا، ان کی جگہ فخرزمان کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز میں شامل حسن نواز کو سری لنکا کے خلاف سیریز سے ڈراپ کردیا گیا ہے۔
سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز اور پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کے درمیان سہ فریقی ٹی20 سیریز کے لیے فخر زمان کو اسکواڈ میں شامل کرلیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے میچز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
اسی طرح، پاکستان ،سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ٹی20 سہ فریقی سیریز کا آغاز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں منعقد ہوگا۔
قومی ون ڈے اسکواڈ
شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، ابرار احمد، بابراعظم، فہیم اشرف، فیصل اکرم، فخر زمان، حارث رؤف، حسیب اللہ، حسین طلعت، محمد نواز، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صائم ایوب، سلمان علی آغا۔
قومی ٹی20 اسکواد
سلمان علی آغا (کپتان)، عبدالصمد، ابرار احمد، بابراعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان (وکٹ کیپر)، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، عثمان خان (وکٹ کیپر)، عثمان طارق