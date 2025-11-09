  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 14.4°C
  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 14.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ

ویب ڈیسکشائع 09 نومبر 2025 07:14pm
— فوٹو: آئی ایس پی آر/اسکرین گریب
— فوٹو: آئی ایس پی آر/اسکرین گریب

چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات کی ہے، جس میں عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ دونوں اعلیٰ افسران کے درمیان ملاقات میں دوطرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات اور پائیدار دفاعی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے مزید بتایا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسیلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا۔

سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ وارانہ مہارت کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

’فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا‘، 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آگیا

3

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی

4

وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینیٹ میں پیش کردیا

5

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز سے متعلق ریمارکس پر شدید ردِعمل

6

پاکستان اور افغانستان اختلافات دور کرنے میں ناکام، مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم

7

ڈاکٹر نبیحہ علی خان سے 6 سال سے تعلقات تھے، شوہر

8

وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی

کارٹون

کارٹون : 9 نومبر 2025
کارٹون : 8 نومبر 2025