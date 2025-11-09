  • KHI: Clear 22.3°C
  • LHR: Clear 15.9°C
  • ISB: Clear 15.2°C
  • KHI: Clear 22.3°C
  • LHR: Clear 15.9°C
  • ISB: Clear 15.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

27ویں ترمیم میں وفاق کی مضبوطی، ملکی مفاد اور گورننس بہتر بنانے کیلئے ہم سب نے مل کر کوشش کی، وزیراعظم

ویب ڈیسکشائع 09 نومبر 2025 10:20pm
— فائل فوٹو: فیس بک / شہباز شریف
— فائل فوٹو: فیس بک / شہباز شریف

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے کہا ہےکہ وفاق کی مضبوطی، ملک کے وسیع مفاد، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور گورننس کو بہتر بنانے کی غرض سے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی۔

ڈان نیوز کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا، اس موقع پر وزیر اعظم نے سینیٹرز کا خیر مقدم اور 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے عمل میں ان کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا مشکور ہوں، تمام اتحادی جماعتوں نے قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا۔

شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کے دوران حاصل کیے گئے تمام سنگ میل حکومت اور اتحادی جماعتوں کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہیں، پاکستان کی سفارتی کامیابیاں اور دنیا میں نام تمام اتحادی جماعتوں کے مابین ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کی عکاس ہے۔

ہم سب کی مشترکہ کوششوں کی بدولت پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہوا، ملکی معاشی صورتحال میں بتدریج بہتری ہو رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی، ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔

دریں اثنا، ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے سینیٹرز سے سینیٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کرنے کی درخواست کی، ساتھ ہی انہوں نے اتحادی جماعتوں کے ارکان کو کل صبح ناشتے پر بھی مدعو کر لیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

’فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا‘، 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آگیا

3

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی

4

وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینیٹ میں پیش کردیا

5

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز سے متعلق ریمارکس پر شدید ردِعمل

6

پاکستان اور افغانستان اختلافات دور کرنے میں ناکام، مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم

7

ڈاکٹر نبیحہ علی خان سے 6 سال سے تعلقات تھے، شوہر

8

وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی

کارٹون

کارٹون : 9 نومبر 2025
کارٹون : 8 نومبر 2025