لاہور: ہربنس پورہ میں سلنڈر دھماکے سے عمارت کی ایک منزل منہدم، 3 افراد جاں بحق

ویب ڈیسک شائع November 10, 2025 اپ ڈیٹ November 10, 2025 12:41pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں سلنڈر دھماکے سے گھر کی ایک منزل منہدم ہوگئی، حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوگئے۔

ریسکیو 1122 کے مطابق واقعہ ہربنس پورہ کے علاقے نادر مارکیٹ میں پیش آیا، حادثے میں 55 سالہ عذرا، 19 سالہ آفتاب اور 2 سالہ صائم جاں بحق ہوگئے جبکہ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے ملبے تلے پھنسے 7 افراد کو زندہ نکال لیا۔

ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں میں 20 سالہ صبا، 50 سالہ عشرت، 16 سالہ عتیقہ، 40 سالہ رخسانہ، 21 سالہ شہر بانو، 24 سالہ عروج اور 16 سالہ حبیب بھی شامل ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

