کراچی میں ڈینگی سے نوجوان لڑکی چل بسی، سندھ میں اموات 26 ہوگئیں

فائزہ الیاسشائع 10 نومبر 2025 12:37pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

اتوار کو سندھ انفیکشس ڈیزیزز ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر (ایس آئی ڈی ایچ اینڈ آر سی) میں ایک نوجوان لڑکی ڈینگی بخار کے باعث ہلاک ہو گئی، جس کے بعد صوبے میں اکتوبر سے ہونے والی اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق صوبائی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ 19 سالہ لڑکی کورنگی کی رہائشی تھی، ذرائع کے مطابق لڑکی کو دورے پڑنے پر اہل خانہ اسپتال لائے تھے۔

ایس آئی ڈی ایچ کے سینئر ڈاکٹر نے ڈان کو بتایا کہ ’لڑکی ڈینگی اینسفلیٹس کے ساتھ اسپتال پہنچی، جو ڈینگی بخار کی ایک نایاب اور شدید پیچیدگی ہے‘، ڈاکٹر نے مزید کہا کہ لڑکی داخلے کے ایک روز بعد وفات پا گئی۔

ڈینگی اینسفلیٹس کی علامات میں دورے، پٹھوں کی کمزوری، الجھن یا بے ہوشی، اور شعور میں تبدیلی یا کوما شامل ہیں۔

ذرائع کے مطابق ایس آئی ڈی ایچ اینڈ آرسی میں اس سال ڈینگی بخار سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے، جہاں اس وقت بھی ڈینگی میں مبتلا 30 مریض زیرعلاج ہیں۔

ڈاکٹر نے کہا کہ ’درجہ حرارت میں کمی کے باوجود کیسز میں کمی نظر نہیں آ رہی، کراچی میں کیسز میں واضح کمی دیکھنے کے لیے شاید ہمیں دسمبر تک انتظار کرنا پڑے گا‘۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 727 افراد کے ڈینگی کے ٹیسٹ مثبت پائے گئے جن میں 269 کا تعلق کراچی اور 458 افراد کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔

محکمہ صحت کے بیان میں کہا گیا کہ ’اس وقت سرکاری ہسپتالوں میں 271 اور نجی ہسپتالوں میں 171 زیرِ علاج ہیں، صوبائی کیسز کا مجموعی شمار اس ماہ 6 ہزار 708 ہو گیا ہے، جبکہ اس سال مجموعی طور پر 12 ہزار 284 کیسز درج کیے گئے ہیں‘۔

ماہرین کے مطابق، ڈینگی ایک متعدی بیماری نہیں ہے، لیکن بخار کے پہلے چار سے پانچ دنوں میں متاثرہ شخص وائرل وائرس مچھر تک منتقل کر سکتا ہے، جو دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ صحتیابی کے دوران بھی اگر ایڈیز مچھر موجود ہوں تو حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔

