انسانی اسمگلنگ کیس: صارم برنی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ
سندھ ہائیکورٹ نے دستاویزات میں ردوبدل اور بچوں کی بیرون ملک منتقلی کے کیس میں مرکزی ملزم صارم برنی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔
ڈان نیوز کے مطابق سندھ ہائیکورٹ میں دوران سماعت وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ سوا سال کے بعد فردجرم عائد کی گئی لیکن یہ سوال تک طے نہیں کیاجاسکا کہ مقدمہ کس عدالت میں چلے گا۔
وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ ملزم صارم برنی جیل میں ہے، پراسیکیویشن مقدمہ چلانا نہیں چاہتی، مقدمےکا ریکارڈ بتارہا ہے کہ ایف آئی اے ہر بار نیا بہانہ بنا کر تاریخ لے لیتی ہے جب کہ صارم برنی ضمانت کے مستحق ہیں لہذا ان کی ضمانت منظور کی جائے۔
پراسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کی 6 بار ضمانت مسترد ہوچکی ہے اور وکیل صفائی غلط بیانی کررہے ہیں، یہ خود مقدمہ نہیں چلنے دے رہے۔
مزید کہا کہ ملزم کے وکلا ہر سماعت پر نئی درخواست دائر کردیتے ہیں، ملزم سنگین جرم میں ملوث ہے، اگرضمانت پر باہر نکلا تو مزید جرم کرے گا۔
پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کی ضمانت ہوگئی تو گواہ اغوا ہوجائیں گے، 3 گواہ اہم ہیں، ان کا بیان ریکارڈ کرنےکا وقت دیا جائے۔
بعد ازاں، عدالت نے کیس میں مرکزی ملزم صارم برنی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔
واضح رہے کہ 5 جون 2024 کو ایف آئی اے نے صارم برنی کو امریکا سے واپسی پر کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا۔
ایف آئی اے ذرائع نے بتایا صارم برنی پر انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، کافی عرصے سے صارم برنی کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی۔
بعد ازاں، کراچی سٹی کورٹ نے صارم برنی کو بچوں کی اسمگلنگ کیس میں جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کردیا تھا اور ملزم کی متعدد بار ضمانت کی درکواست مسترد کی گئی ہیں۔