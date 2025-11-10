  • KHI: Clear 24.2°C
  • LHR: Clear 19.5°C
  • ISB: Clear 13.4°C
  • KHI: Clear 24.2°C
  • LHR: Clear 19.5°C
  • ISB: Clear 13.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جعلی اور غیر محفوظ مصنوعات کے خلاف ٹِک ٹاک شاپ کی سخت کارروائی

ویب ڈیسکشائع 10 نومبر 2025 06:21pm
—فوٹو: اے پی
—فوٹو: اے پی

شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپلی کیشن ٹک ٹاک نے اپنی شاپنگ سروس یعنی ٹِک ٹاک شاپ میں صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جعلی اور غیر محفوظ مصنوعات کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر دیا۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق ٹِک ٹاک نے اپنی شاپنگ سروس یعنی ٹِک ٹاک شاپ کے اندر صارفین کی حفاظت اور اعتماد بڑھانے کے لیے نئی رپورٹ جاری کردی۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹِک ٹاک نے دھوکہ دہی، جعلی مصنوعات اور ضابطہ شکنیوں کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق جنوری تا جون 2025 کے دوران تقریباً 14 لاکھ فروخت کنندہ کی رجسٹریشن درخواستیں مسترد کی گئیں کیونکہ وہ ٹِک ٹاک شاپ کے معیار پر پورا نہیں اترے، اسی مدت میں 7 لاکھ سے زائد فروخت کنندہ کو دکان کی سطح کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے دکان بند کر دی گئی۔

پہلی ششماہی میں 7 کروڑ سے زائد مصنوعات کی لسٹنگ رد کی گئیں، جن کی بڑی وجہ جعلی یا غیر محفوظ مصنوعات تھیں اور اسی دوران تقریباً 2 لاکھ ممنوع یا محدود مصنوعات کی لسٹنگ ہٹائی گئی۔

ٹِک ٹاک نے کہا ہے کہ وہ شاپنگ کے عمل کو شفاف اور محفوظ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ صارفین اعتماد کے ساتھ ایپ کے اندر خریداری کر سکیں۔

اس کے علاوہ نئے فروخت کنندہ کے لیے سخت تصدیقی عمل وضع کیا گیا ہے، جس میں شناختی دستاویزات، کاروباری رجسٹریشن اور ابتدا میں محدود لسٹنگز اور آرڈرز شامل ہیں۔

کاروباری تجزیہ کاروں کے مطابق مغربی ممالک میں صارفین ابھی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے شاپنگ میں احتیاط برت رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ ماضی میں فراڈز اور جعلی اشتہارات کی زیادتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

3

1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات؟ ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے حقیقت بتا دی

4

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

5

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز ملکی سیاست میں شدید ہلچل کے دوران نیویارک پہنچ گئیں

6

ڈاکٹر نبیحہ علی کی شادی، 1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات توجہ کا مرکز

7

’نو مور سپریم‘ عدالت عظمیٰ اور ہائی کورٹس کی وصیت

8

ٹرمپ سے مذاکرات سے قبل، ریاض نے اسرائیل سے تعلقات کیلئےشرائط مزید سخت کر دیں

کارٹون

کارٹون : 10 نومبر 2025
کارٹون : 9 نومبر 2025