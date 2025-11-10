  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 23.7°C
  • ISB: Clear 16.3°C
  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 23.7°C
  • ISB: Clear 16.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا ہوگیا، نئی قیمت کیا ہوگئی؟

ویب ڈیسکشائع 10 نومبر 2025 01:53pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں پھر ہزاروں روپے کا اضافہ ہوگیا جبکہ چاندی کا بھاؤ بھی بڑھ گیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق کاروباری ہفتے کے پہلے روز صرافہ مارکیٹ میں 24 قیراط کے فی تولہ سونے کی قیمت 7400 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ29 ہزار 862 روپے پرپہنچ گئی۔

اسی طرح 24 قیراط کے 10گرام سونے کی قیمت 6 ہزار 337 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 68 ہزار 530 روپے ہوگئی جبکہ عالمی مارکیٹ میں 74 ڈالر کے اضافے سے فی اونس سونا 4075 ڈالر پر پہنچ گیا۔

دوسری جانب 115 روپے کے اضافے سے فی تولہ چاندی کی قیمت 5209 روپے ہوگئی جبکہ 10گرام چاندی کی قیمت 98 روپےکے اضافے سے4 ہزار 465 روپے ہوگئی، ادھر عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی 49.47ڈالرپرپہنچ گئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا‘، 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آگیا

2

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

3

طیارے کی غلط رن وے پر لینڈنگ، کنٹرول ٹاور، کپتان، پی اے اے اور پی آئی اے انتظامیہ ذمہ دار قرار

4

سینیٹ اجلاس : اراکین کا 27 ویں آئینی ترمیم پر اظہار خیال

5

سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاسکتا، شاہد آفریدی

6

شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کا 146واں یومِ ولادت آج منایا جا رہا ہے

7

’نو مور سپریم‘ عدالت عظمیٰ اور ہائی کورٹس کی وصیت

8

26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟

کارٹون

کارٹون : 10 نومبر 2025
کارٹون : 9 نومبر 2025