بھارتی کرکٹر نے مسلسل 8 چھکے لگاکر نئی تاریخ رقم کردی
بھارت میں کھیلے گئے فرسٹ کلاس میچ کے دوران آکاش کمار چوہدری نامی بیٹر نے مسلسل 8 چھکے لگانے کے بعد 11 گیندوں پر نصف سنچری بنا کر ایک ہی میچ میں دو ریکارڈ قائم کرکے تاریخ رقم کر دی۔
کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کے مطابق آکاش کمار چوہدری فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک اوور میں 6 چھکے لگانے والے دنیا کے تیسرے کھلاڑی بن گئے اور ساتھ ہی انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کی تیز ترین نصف سنچری بھی اسکور کی۔
بھارتی بلے باز نے مسلسل 8 چھکوں کی مدد سے انجام دیا اور صرف 11 گیندوں پر اپنی نصف سینچری مکمل کرکے یہ کارنامہ انجام دیا۔
دراصل، آکاش چوہدری بلے باز نہیں بلکہ فاسٹ باؤلر ہیں جنہوں نے رنجی ٹرافی پلیٹ گروپ کے میچ میں اروناچل پردیش کے خلاف سورت ایک میچ کے دوران یہ کارنامہ اس وقت انجام دیا جب میگھالیہ کی ٹیم 6 وکٹوں پر 576 رنز بنا چکی تھی۔
فاسٹ باؤلر آکاش چوہدری نمبر 8 پر بیٹنگ کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی اننگز کا آغاز ایک ڈاٹ اور 2 سنگلز سے کیا، اس کے بعد لیفٹ آرم اسپنر لیمر ڈابی کے ایک ہی اوور میں 6 چھکے لگا دیے، یوں وہ ان عظیم کھلاڑیوں کے کلب میں شامل ہو گئے جنہوں نے ایک ہی اوور میں 6 چھکے لگائے تھے جن میں صرف گیری سوبرز اور روی شاستری شامل ہیں۔
آکاش چوہدری نے اگلے اوور میں آف اسپنر ٹی این آر موہت کی لگاتار 2 گیندوں پر چھکے لگا کر اپنی نصف سنچری مکمل کی اور یوں انہوں نے لیکاسٹرشائر کے وین وائٹ کا 2012 میں ایسیکس کے خلاف بنایا گیا 12 گیندوں پر نصف سینچری کا ریکارڈ ایک گیند سے توڑا۔
25 سالہ آکاش چوہدری کے باؤلنگ میں بھی اعدادوشمار شاندار ہیں وہ 87 وکٹیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں 37 وکٹیں لسٹ-اے میچوں میں اور اور 28 وکٹیں ٹی20 مقابلوں میں لے چکے ہیں۔