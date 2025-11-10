  • KHI: Clear 24.2°C
نئی دہلی میں فضائی آلودگی کیخلاف احتجاج پر درجنوں افراد گرفتار

ویب ڈیسکشائع 10 نومبر 2025 06:51pm
فوٹو: اےایف پی
فوٹو: اےایف پی

بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی کے خلاف احتجاج پر درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھارتی پولیس نے نئی دہلی میں واقع مشہور انڈیا گیٹ یادگار پر احتجاج کے دوران درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین دارالحکومت اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو ہر سال لپیٹ میں لینے والی زہریلی ہوا پر قابو پانے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔

اتوار کے روز ہونے والا یہ احتجاج، جس میں ہر عمر کے لوگ بینرز اٹھائے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے شریک تھے، ایک غیر معمولی واقعہ تھا، حالانکہ دہلی اور نیشنل کیپیٹل ریجن ہر سال سردیوں میں ایسی آلودگی سے نبرد آزما رہتے ہیں۔

مظاہرین میں شامل ایک نقاب پوش خاتون نیہا نے، کہا: ”ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے صاف ہوا کا۔“

انہوں نے خبر رساں ادارے اے این آئی کو بتایا ”یہ مسئلہ کئی سالوں سے جاری ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔“

اے این آئی کی ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ پولیس مظاہرین کو گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا: ”سانس لینا ہمیں مار رہا ہے،“ جبکہ دیگر نعرے لگا رہے تھے: ”ہمارا حق، صاف ہوا!“

پیر کے روز نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) 345 ریکارڈ کیا گیا، جو ”انتہائی ناقص“ کے زمرے میں آتا ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق، 0 سے 50 کے درمیان درجہ ”اچھا“ تصور کیا جاتا ہے جبکہ 401 سے 500 کے درمیان ”انتہائی خطرناک“ قرار دیا جاتا ہے۔

پولیس نے صحافیوں کو بتایا کہ احتجاج کا مقام منظور شدہ مظاہرے کے مقامات میں شامل نہیں تھا، اس لیے وہاں سے جگہ خالی کرانے کو کہا گیا۔ دوسری جانب، اپوزیشن رہنماؤں نے مظاہرین کو ہٹانے کے اقدام پر تنقید کی۔

کانگریس پارٹی کے رہنما راہول گاندھی نے ایکس (سابق ٹوئٹر) پر لکھا: ”صاف ہوا کا حق ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ پرامن احتجاج کا حق ہمارے آئین میں شامل ہے۔ تو پھر شہریوں کو، جو صرف صاف ہوا کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجرموں کی طرح کیوں برتا جا رہا ہے؟“

دوسری طرف دہلی کے وزیر ماحولیات منجندر سنگھ سرسا نے کہا کہ دہلی حکومت آلودگی کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔

انہوں نے بی جے پی دہلی کے ایک بیان میں کہا: ”ہم آلودگی سے نجات کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ یہی ہماری حکومت کا عزم ہے۔“

ریاستی حکومت وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی ہے۔

سردیوں میں جب ٹھنڈی اور بھاری ہوا تعمیراتی گردوغبار، گاڑیوں کے دھوئیں اور جلنے والے مادوں کے دھوئیں کو زمین کے قریب روک لیتی ہے، تو خطہ گاڑھے دھوئیں اور کہر کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جس سے سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکام نے گزشتہ ماہ مصنوعی بارش کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کی کوشش کی تھی تاکہ آلودگی کم کی جا سکے، مگر بارش نہ ہو سکی۔

