جنات نے کھوئے ہوئے پیسے واپس لاکر دیے، آمنہ ملک کا دعویٰ

جنات نے کھوئے ہوئے پیسے واپس لاکر دیے، آمنہ ملک کا دعویٰ
ماڈل، اداکارہ و ٹی وی میزبان آمنہ ملک نے حیران کن دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے غصے میں آکر جنات کو بھی ڈانٹ پلادی دی تھی، جس کے بعد جنات نے ان کے کھوئے ہوئے پیسے واپس لاکر دیے۔
آمنہ ملک نے حال ہی میں ’ہنسنا منع ہے‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔
اداکارہ نے گھر سے کھٹمل بھگانے کے حوالے سے بھی دلچسپ انکشاف کیا اور بتایا کہ انہوں نے کس طرح کھٹمل سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔
انہوں نے بتایا کہ فیومیگیشن کروانے کے باوجود ان کے گھر سے کھٹمل نہیں جا رہے تھے، جس کے بعد ایک ملازمہ نے انہیں منفرد مشورہ دیا، جس پر انہوں نے عمل کیا۔
ان کے مطابق ملازمہ نے انہیں بتایا کہ وہ چند کھٹمل کو پکڑ کر گوشت کے دکان پر لے جائیں اور وہاں انہیں رکھ کر انہیں بتائیں کہ ان کی جگہ یہاں ہے، ان کے گھر میں نہ آئیں۔
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسے ہی کیا، کھٹمل ٹشو پیپر میں ڈال کر گوشت کی دکان پر لے گئیں اور کھٹملوں کو کہا کہ اب ان کی جگہ یہ گوشت کی دکان ہے اور ان کے گھر نہ آئیں لیکن اس باوجود ان کے گھر سے کھٹمل نہ گئے۔
آمنہ ملک کے مطابق ان کے ایسے عمل سے گوشت کی دکان والا پریشان بھی ہوا اور انہوں نے سوچا کہ اداکارہ ان کی دکان پر کوئی جادو ٹونا کر رہی ہیں۔
ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بار غصے میں آکر جنات کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔
اداکارہ نے کہا کہ ان کے گھر سے جب بہت چیزیں گم ہونے لگیں تو انہیں غصہ آیا اور انہوں نے جنات کو بھی ڈانٹ دیا۔
ماڈل نے بتایا کہ انہیں ایک سہیلی نے بتایا کہ وہ کمرے میں جاکر جنات کو کہیں کہ آپ جو بھی ہیں، ان کی چیزیں گم نہ کیا کریں اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔
آمنہ ملک کے مطابق انہوں نے جب ان کی چیزیں گمانے والے شرارتی جنات کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ ان کی چیزیں نہ گھمائیں تو اسی دن ہی شام کو ان کے کھوئے ہوئے پیسے مل گئے۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ اس سے قبل ان کے پیسے اور زیورات سمیت دوسری چیزیں گم ہوتی رہتی تھیں لیکن ان کی جانب سے جنات کو ڈانٹنے کے بعد چیزیں گم ہونا بند ہوگئیں۔