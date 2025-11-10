  • KHI: Partly Cloudy 22.9°C
بولی وڈ اداکارہ رینوکا شاہانے کا کاسٹنگ کاؤچ کا انکشاف

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 10, 2025 اپ ڈیٹ November 10, 2025 09:06pm
معروف بولی وڈ رینوکا شاہانے نے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں کاسٹنگ کاؤچ کے دلخراش واقعے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں ایک پروڈیوسر نے برانڈ ایمبیسیڈر بنانے کے بدلے اپنے ساتھ وقت گزارنے کی پیش کش کی۔

رینوکا شاہانے سلمان خان اور شاہ رخ خان سمیت دیگر اداکاروں کے ساتھ کام کر چکی ہیں، ہم آپ کے ہیں کون، دوسری گوسٹھا، ہائی وے اور تربھنگا میں شاندار کرداروں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔

’این ڈی ٹی وی‘ کے مطابق اداکارہ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ماضی میں انڈسٹری میں طاقتور افراد کی طرف سے کاسٹنگ کاؤچ کی پیشکشیں عام تھیں اور ان سے بچنے کے لیے اداکاراؤں کو احتیاط برتنی پڑتی تھی۔

رینوکا شاہانے نے ’می ٹو موومنٹ‘ کی ناکامی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ چند سال بعد ہی ملزم دوبارہ کام کرنے لگتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اب ’می ٹو‘ کے بعد 5-6 سال میں لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ملزمان بھی سب بھلا کر دوبارہ کام کر رہے ہیں، اگر کوئی خاتون کسی پر الزام لگاتی ہے تو عام لوگ بھی ثبوت مانگتے ہیں۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ بولی وڈ کا ایک گروہ ہے جو مل کر متاثرہ خواتین کو مزید شکار بناتا ہے۔

اداکارہ کے مطابق بات نہ ماننے پر کچھ اداکاراؤں کو پروجیکٹس سے نکال دیا جاتا ہے،انہیں مزید ہراساں کیا جاتا ہے یا ان کی محنت کی ادائیگی روک دی جاتی ہے۔

رینوکا شاہانے نے اداکارہ رویینا ٹنڈن کی مثال بھی دی اور بتایا کہ ماضی میں اے لسٹ اداکارائیں بھی ہراساں کیے جانے سے محفوظ نہیں تھیں۔

انہوں نے بتایا کہ روینہ ٹنڈن نے انہیں بتایا تھا کہ آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران وہ روز کمرے بدلتی تھیں تاکہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ وہ کہاں ہیں، ورنہ کچھ لوگ آ کر پریشانی کھڑی کر دیتے تھے۔

اداکارہ نے خود کو ہراساں کیے جانے اور کاسٹنگ کاؤچ کی پیش کش کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کئی سال قبل ایک پروڈیوسر ان کے گھر آئے اور انہیں کام کی پیشکش کی۔

رینوکا شاہانے نے بتایا کہ پروڈیوسر نے ان سے کہا کہ وہ شادی شدہ ہیں، وہ انہیں ایک ساڑھی کمپنی کا برانڈ ایمبیسیڈر بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ماہانہ خطیر معاوضہ بھی فراہم کیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اداکارہ کو ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔

اداکارہ کے مطابق پروڈیوسر کی بات پر وہ اور ان کی ماں دونوں دنگ رہ گئے۔

انہوں نے مزید کہا کہ جب انہوں نے پیشکش ٹھکرا دی تو پروڈیوسر نے کسی اور کو تلاش کیا، ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ایسی پیش کش مسترد کرنے پر اداکاراؤں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔

