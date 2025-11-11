  • KHI: Sunny 24.7°C
  • LHR: Sunny 21.1°C
  • ISB: Sunny 20.4°C
  • KHI: Sunny 24.7°C
  • LHR: Sunny 21.1°C
  • ISB: Sunny 20.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

انکم ٹیکس ریٹرن اور ودہولڈنگ اسٹیٹمنٹس الیکٹرانک طریقے سے جمع کرانا لازمی قرار

ڈان اخبار شائع November 11, 2025 اپ ڈیٹ November 11, 2025 10:00am
اقدام کا مقصد شفافیت میں اضافہ، ٹیکس کے ضوابط کی بہتر پاسداری، اور ٹیکس فائلنگ کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ — فائل فوٹو: ایکس
اقدام کا مقصد شفافیت میں اضافہ، ٹیکس کے ضوابط کی بہتر پاسداری، اور ٹیکس فائلنگ کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ — فائل فوٹو: ایکس

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے مینول انکم ٹیکس ریٹرن ختم کر دیے ہیں، اور تمام افراد کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن اور ودہولڈنگ اسٹیٹمنٹس الیکٹرانک طریقے سے جمع کرانا لازمی قرار دے دیا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق یہ ہدایت ایس آر او 2107 آف 2025 کے ذریعے پیر کے روز جاری کی گئی۔ ایف بی آر نے اس ترمیم کا مسودہ گزشتہ ہفتے اسٹیک ہولڈرز سے رائے لینے کے لیے جاری کیا تھا تاکہ حتمی منظوری سے پہلے ان کی تجاویز حاصل کی جا سکیں۔

یہ ترمیم انکم ٹیکس رولز 2002 کے رول 73 کے تحت متعارف کرائی گئی ہے، جس میں ایک نیا ذیلی قاعدہ (2DD) شامل کیا گیا ہے جو افراد کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی ریٹرن اور ودہولڈنگ اسٹیٹمنٹس صرف اور صرف الیکٹرانک ذرائع سے جمع کرائیں۔

نوٹیفکیشن کے مطابق اب مینول فائلنگ قبول نہیں کی جائے گی، اس اقدام کا مقصد شفافیت میں اضافہ، ٹیکس کے ضوابط کی بہتر پاسداری، اور پورے ملک میں ٹیکس فائلنگ کے عمل کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

3

1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات؟ ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے حقیقت بتا دی

4

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

5

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز ملکی سیاست میں شدید ہلچل کے دوران نیویارک پہنچ گئیں

6

ڈاکٹر نبیحہ علی کی شادی، 1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات توجہ کا مرکز

7

’نو مور سپریم‘ عدالت عظمیٰ اور ہائی کورٹس کی وصیت

8

ٹرمپ سے مذاکرات سے قبل، ریاض نے اسرائیل سے تعلقات کیلئےشرائط مزید سخت کر دیں

کارٹون

کارٹون : 11 نومبر 2025
کارٹون : 10 نومبر 2025