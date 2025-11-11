  • KHI: Clear 26.8°C
صبا قمر سے متعلق دعوے پر تنقید، نعیم حنیف نے خاموشی توڑ دی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 11 نومبر 2025 03:19pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

صحافی نعیم حنیف نے صبا قمر سے متعلق دیے گئے دعوے پر ہونے والی شدید تنقید کے بعد آخرکار خاموشی توڑ دی۔

گزشتہ دنوں صحافی نعیم حنیف نے اپنے یوٹیوب پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ اداکارہ صبا قمر 2003 اور 2004 میں لاہور میں ایک مرد کی جانب سے دیے گئے گھر میں مقیم رہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، تاہم بعد میں دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوگئے۔

انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا تھا کہ صبا قمر کو اگر کوئی شخص کسی بھی شہر میں گھر فراہم کر دے تو وہ وہاں رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔

نعیم حنیف کے ان بیانات پر صبا قمر نے گزشتہ ہفتے سخت ردعمل دیتے ہوئے صحافی کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھجوایا، جس میں ایک ہفتے کے اندر معافی مانگنے اور ان کے خلاف نشر کیے گئے پروگرام کو یوٹیوب سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔

اداکارہ کے اس اقدام کے بعد متعدد شوبز شخصیات نے صبا قمر کے مؤقف کی حمایت کی، تاہم اداکارہ میرا نے ان کے برعکس نعیم حنیف کا ساتھ دیا اور انہیں بااصول اور باکردار صحافی قرار دیا۔

حال ہی میں نعیم حنیف نے ایک اور یوٹیوب پروگرام میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تنقید میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی خوبصورتی ہے اور وہ اسے خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔

ان کے مطابق وہ اس شعبے میں طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ کب تنقید حقیقی ہوتی ہے اور کب اسے خریدا گیا ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کی کئی تنقیدیں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور انہیں سنبھالنا بھی جانتے ہیں۔

نعیم حنیف کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ مزید حقائق بھی منظر عام پر لائیں گے جس کے بعد ساری تنقید پس منظر میں چھپ جائے گی۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میڈیا سے طویل عرصے سے وابستہ ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ سینسرشپ کس طرح کام کرتی ہے، وہ کسی پابندی یا نوٹس سے خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ جانتے ہیں کہ اپنے مؤقف پر ڈٹے رہنا اور ڈٹ کر جواب دینا کیسے ہوتا ہے۔

