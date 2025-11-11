  • KHI: Clear 24.8°C
  • LHR: Clear 20.1°C
  • ISB: Clear 14.8°C
  • KHI: Clear 24.8°C
  • LHR: Clear 20.1°C
  • ISB: Clear 14.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

تعزیت کے لیے جانے والے جیتیندر لڑ کھڑا کر گر گئے

شائع 11 نومبر 2025 06:04pm

ماضی کی فلموں میں درجنوں ولنز کو اکیلے سر مارنے والے مقبول بولی وڈ ہیرو جیتیندر زرین خان کی تعزیت کے لیے جاتے وقت لڑ کھڑا کر گر ئے۔

شوبز ویب سائٹ کے مطابق 83 سالہ جیتیندر چند دن قبل چل بسنے والی اداکارہ زرین خان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے تھے، جہاں وہ سیڑھی چڑھتے ہوئے گر گئے۔

سیڑھی کا زینا چڑھنے کے دوران لڑ کھڑا کر گرنے کی جیتیندر کی ویڈیو وائرل ہوگئی، جس میں انہیں گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیتیندر کار سے اترنے کے بعد گھر میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی کا زینا چڑھتے ہوئے لڑ کھڑا جاتے ہیں اور اپنا توازن کھو کر گر پڑتے ہیں۔

خوش قسمتی سے جیتیندر کسی چیز سے نہیں ٹکرائے اور خود ہی اٹھنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی ان کی مدد کے لیے ڈرائیور اور وہاں موجود دوسرے لوگ آ پہنچے۔

بعد ازاں جیتیندر کے بیٹے اداکار تشار کپور نے والد کی صحت کے حوالے سے بتایا کہ ان کے والد روبہ صحت ہیں، انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔

ان کے مطابق لڑ کھڑا کر گرنے کا واقعہ معمولی تھا، ان کے والد کو بڑی چوٹ نہیں لگی اور وہ خیریت سے ہیں۔

جیتیندر چند دن قبل انتقال کر جانے والی اداکار زید خان کی والدہ اداکارہ زرین خان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے تھے، باہر پارکنگ ایریا میں ہی وہ لڑ کھڑا کر گر گئے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

2

سینیٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور

3

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

4

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

5

نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 8 افراد ہلاک

6

سپریم کورٹ میں دوران سماعت آئینی عدالت پر جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے

7

1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات؟ ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے حقیقت بتا دی

8

بھارتی کرکٹر نے مسلسل 8 چھکے لگاکر نئی تاریخ رقم کردی

کارٹون

کارٹون : 11 نومبر 2025
کارٹون : 10 نومبر 2025