ترکیہ کا سی 130 طیارہ جارجیا میں گرکر تباہ، 20 فوجی جاں بحق
ترکیہ کا فوجی طیارہ جارجیا میں گر کر تباہ ہوگیا، حادثے میں ترک فوج کے 20 اہلکار جاں بحق ہوگئے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترکیہ کی وزارتِ دفاع نے بدھ کو بتایا کہ اس کے فوجی طیارے کے جارجیا میں گرنے کے واقعے میں 20 فوجی جاں بحق ہو گئے، جبکہ تفتیش کار یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیٹو کے رکن ملک کے کارگو طیارے کے گرنے کی وجہ کیا تھی۔
سی-130 طیارہ منگل کو آذربائیجان سے ترکی کے لیے روانہ ہوا تھا اور جارجیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔
انقرہ نے 2020 کے بعد کے اپنے سب سے مہلک فوجی حادثے کی وجہ تاحال واضح نہیں کی ہے، وزارتِ دفاع نے بتایا کہ ترکیہ اور جارجیا کے حکام نے بدھ کو صبح 3:30 بجے (جی ایم ٹی) کے وقت جارجیا کے ضلع کاختی کی سِگناگھو میونسپلٹی میں واقع جائے حادثہ کا معائنہ شروع کر دیا۔
ابتدائی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ مڑے ہوئے دھاتی ٹکڑے گھاس کے ایک ٹیلے پر بکھرے ہوئے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ ویڈیوز میں طیارہ ہوا میں ٹوٹتا ہوا اور پھر زمین کی طرف گھومتا ہوا دیکھا گیا۔
ترکیہ کی وزارتِ دفاع نے بدھ کو ان حادثے میں ہلاک ہونے والے 20 فوجیوں کی فہرست جاری کی۔
آذربائیجان اور جارجیا کے سربراہان، نیز نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک رُتے نے تعزیت کا پیغام دیا ہے، امریکا کے سفیر ٹام بارک نے بھی ترکی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
ترکیہ کے وزیر دفاع یشار گولر نے منگل کو اپنے جارجیائی اور آذربائیجانی ہم منصبوں، نیز آذربائیجان کے چیف آف اسٹاف سے سرچ اور ریسکیو آپریشنز پر بات کی۔
دنیا بھر کی افواج کے زیراستعمال سی-130 ہرکولیس طیارے کی خالق امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ تحقیقات کے دوران وہ ترکی کی ہر ممکن مدد کرے گی۔
سی-130 ہرکولیس ایک کارگو، فوجی اور سازوسامان لے جانے والا طیارہ ہے، یہ چار انجن والا ٹربو پروپ فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ ہے جو بغیر تیار شدہ رن وے سے بھی اڑان بھر اور لینڈنگ کر سکتا ہے۔
اس کے کثیرالمقاصد فریم ورک کی وجہ سے اسے گن شپ، فضائی حملہ آور اور جاسوسی کے آپریشنز میں جیسے دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ اب کئی فوجوں کے لیے اہم ٹیکٹیکل ایئر لفٹر کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔