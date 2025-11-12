  • KHI: Sunny 28.7°C
  • LHR: Sunny 24.6°C
  • ISB: Clear 21.4°C
  • KHI: Sunny 28.7°C
  • LHR: Sunny 24.6°C
  • ISB: Clear 21.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سوات: اے این پی رہنما کی گاڑی پر سڑک کنارے نصب بم کا حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

ویب ڈیسک شائع November 12, 2025 اپ ڈیٹ November 12, 2025 03:45pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے علاقے مٹہ میں سڑک کنارے نصب بم کا دھماکا ہوا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

پولیس کے مطابق بم حملہ اے این پی کے رہنما ممتاز علی خان کی گاڑی پر کیا گیا، دھماکے سے گاڑی کو نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

پولیس کے مطابق ممتاز خان ایک جنازے میں شرکت کے لیے جارہے تھے کہ گھر سے 300 فٹ کے فاصلے پر پہلے سے نصب شدہ بم پھٹ گیا، پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شرپسندوں کی تلاش شروع کردی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سینیٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور

2

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

3

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

4

نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 8 افراد ہلاک

5

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

6

بھارتی کرکٹر نے مسلسل 8 چھکے لگاکر نئی تاریخ رقم کردی

7

سپریم کورٹ میں دوران سماعت آئینی عدالت پر جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے

8

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

کارٹون

کارٹون : 12 نومبر 2025
کارٹون : 11 نومبر 2025