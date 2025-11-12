  • KHI: Clear 25°C
کراچی سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا سیکیورٹی الرٹ جعلی ہے، محکمہ داخلہ سندھ

عمران احد خان شائع November 12, 2025 اپ ڈیٹ November 12, 2025 05:14pm
محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کردہ سیکیورٹی الرٹ کو جعلی قرار دے دیا۔

محکمہ داخلہ سندھ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا سیکیورٹی الرٹ جعلی قرار دیتے ہوئے عوام اور میڈیا سے غیر تصدیق شدہ پیغامات شیئر نہ کرنے کی اپیل کر دی۔

محکمہ داخلہ سندھ سے جاری اعلامیے کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کردہ نوٹی فکیشن جعلی ہے۔

محکمہ داخلہ سندھ نے جعلی سیکیورٹی الرٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری سیکیورٹی ایڈوائزریز صرف محکمہ داخلہ کے مجاز ذرائع سے جاری ہوتی ہیں۔

محکمہ داخلہ سندھ نے عوام اور میڈیا سے غیر تصدیق شدہ پیغام شیئر نہ کرنے کی اپیل کردی۔

واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر محکمہ داخلہ سندھ کے نام سے ایک خبر زیر گردش ہے جس کے مطابق سیکیورٹی ڈویژن نے کراچی شہر کے لیے 12 نومبر سے 30 نومبر 2025 تک اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی الرٹ جاری کردیا ہے۔

سوشل میڈیا پر زیرگردش خبر کے مطابق یہ اقدام وفاقی و صوبائی خفیہ اداروں سے موصول ہونے والی مصدقہ اطلاعات کے بعد کیا گیا، جن کے مطابق شہرِ قائد میں دہشت گردی یا تخریب کاری کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔

