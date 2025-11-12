  • KHI: Clear 22.9°C
  • LHR: Clear 16.9°C
  • ISB: Clear 13.9°C
  • KHI: Clear 22.9°C
  • LHR: Clear 16.9°C
  • ISB: Clear 13.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کار دھماکے اور مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریوں میں ممکنہ تعلق کی تحقیقات جاری ہے، دہلی پولیس

ویب ڈیسک شائع November 12, 2025 اپ ڈیٹ November 12, 2025 07:34pm
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

بھارتی پولیس یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا اس ہفتے دہلی میں ہونے والے کار بم دھماکے کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے گرفتار کیے گئے 7 افراد سے ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ اور بم بنانے کا مواد برآمد ہوا تھا۔

غیر ملکی خبررساں اداروں ’اے ایف پی‘ اور ’رائٹرز‘ کے مطابق پیر کی شام دہلی کے تاریخی لال قلعے کے باہر ہونے والے دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہوئے۔

بھارتی حکام نے دھماکے کی تحقیقات سخت انسدادِ دہشت گردی قوانین کے تحت شروع کر دی ہیں اور کہا ہے کہ تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے، تاہم تاحال کسی شخص کو نامزد یا گرفتار نہیں کیا گیا۔

دہلی دھماکے سے چند گھنٹے قبل، مقبوضہ کشمیر کی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے 7 افراد گرفتار کیا ہے جن میں دو ڈاکٹر بھی شامل ہیں، یہ گرفتاریاں ایک علیحدہ انسدادِ دہشت گردی کارروائی کے دوران ہریانہ اور اتر پردیش میں چھاپوں کے دوران کی گئیں۔

پولیس کے بیان کے مطابق چھاپوں کے دوران 2 پستول، 2 خودکار رائفلیں اور 2900 کلوگرام بم بنانے کا مواد برآمد کیا گیا۔

پاکستان کے دفترِ خارجہ نے فوری طور پر اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔

بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی سمیت سینئر بھارتی رہنماؤں نے کہا ہے کہ دہلی دھماکے کے ذمہ داروں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گااور کوئی سازشی بچ نہیں پائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 27 زخمی

2

وانا: کیڈٹ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کرلیا گیا، دہشتگردوں کیخلاف آپریشن جاری

3

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

4

’بالاکوٹ حملے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے جنرل باجوہ کے منصوبے کی حمایت کی تھی‘

5

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

6

اسکول کے زمانے سے شان کی مداح ہوں، آج بھی انہیں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیلیٰ

7

تعزیت کے لیے جانے والے جیتیندر لڑ کھڑا کر گر گئے

8

صبا قمر سے متعلق دعوے پر تنقید، نعیم حنیف نے خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 12 نومبر 2025
کارٹون : 11 نومبر 2025