  • KHI: Clear 22.9°C
  • LHR: Clear 16.9°C
  • ISB: Clear 13.9°C
  • KHI: Clear 22.9°C
  • LHR: Clear 16.9°C
  • ISB: Clear 13.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

والد میں کینسر کی تشخیص پر لگا شاید وہ آخری بار ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، علی طاہر

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 12 نومبر 2025 08:17pm

سینئر اداکارعلی طاہر نے بتایا ہے کہ رات کے کھانے سے کچھ گھنٹے قبل ہی ان کے والد میں کینسر کی تشخیص کی تصدیق ہوئی تھی، جس پر انہیں لگا کہ والد آخری بار ہی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔

اداکار نے حال ہی میں ندا یاسر کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

اداکار نے بتایا کہ ان کے والد میں دو دہائیاں قبل 2006 میں کینسر کے تشخیص ہوئی تھی لیکن والد میں موذی مرض کی تصدیق نے پورے خاندان کو رلا دیا تھا۔

ان کے مطابق ان کے والد اپنے دفتر گئے تھے، جہاں انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیشاب کی رنگت سرخ ہے، جس پر انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، جنہوں نے انہیں ٹیسٹ کروانے کا کہا۔

علی طاہر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے والد سے پوچھا کہ انہیں پیشاب کرتے وقت تکلیف یا درد ہوا تھا، جس پر انہوں نے نفی میں جواب دیا، جس کے بعد ہی ڈاکٹر نے اسے خطرے کی گھنٹی قرار دیتے ہوئے فوری ٹیسٹ کروانے کا کہا۔

انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹ کروانے کے کچھ دن بعد مغرب کے وقت ان کے والد کو بتایا گیا کہ انہیں گردے میں کینسر ہے اور یہ خبر سن کو پورا خاندان ہل گیا تھا۔

اداکار کے مطابق اس وقت کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا لیکن کچھ گھنٹوں بعد کھانے کا وقت ہوگیا، ہر کسی نے تکلیف کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، اس وقت انہیں بھی ایسا لگا کہ والد آخری بار ان کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہے ہیں۔

علی طاہر نے کہا کہ بعد ازاں والد نے آپریشن کروایا اور ان کے ایک گردے کو نکال دیا گیا اور آج دو دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے والد زندہ ہیں اور روبہ صحت ہیں، وہ ہر روز ان کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہیں۔

انہوں نے مداحوں کو پیغام دیا کہ کسی طرح کی کوئی پیچیدگی محسوس ہونے پر فوری طور ڈاکٹرز سے رجوع کرنا چاہیے، اگر آغاز میں ہی بیماری کی تشخیص ہوجاتی ہے تو جلد فائدہ ہوتا ہے اور مریض جلد صحت یاب ہوتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 27 زخمی

2

وانا: کیڈٹ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کرلیا گیا، دہشتگردوں کیخلاف آپریشن جاری

3

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

4

’بالاکوٹ حملے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے جنرل باجوہ کے منصوبے کی حمایت کی تھی‘

5

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

6

اسکول کے زمانے سے شان کی مداح ہوں، آج بھی انہیں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیلیٰ

7

تعزیت کے لیے جانے والے جیتیندر لڑ کھڑا کر گر گئے

8

صبا قمر سے متعلق دعوے پر تنقید، نعیم حنیف نے خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 12 نومبر 2025
کارٹون : 11 نومبر 2025