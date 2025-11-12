پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیں گے، وزیراعظم
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیں گے، افغان طالبان رجیم سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو لگام دے، 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کاصلہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، دہشت گردوں کولگام دیں ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں۔
قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد شہباز شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام کا خواب 19 سال بعد پورا ہوا، میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا ذکر تھا جبکہ اختلاف کرنا اپوزیشن کاحق ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن دشنام طرازی اورگالم گلوچ سے ہٹ کر ہمیں ملکر ملکی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو سے مکمل اتفاق ہے کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا، وہ تمام امور جن سے وفاق مضبوط ہوگا میں اس کا حامی ہوں، ایوان نے آج یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا، تمام ارکان کا دلی مشکور ہوں۔
انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد بلاول بھٹو کی قیادت نے پاکستان کا مؤقف دنیا کے سامنے رکھا، پاکستان نے داخلی محاذ کے ساتھ ساتھ خارجہ محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی، پاکستان کا وقارعالمی سطح پر بلندہوا۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جرأت مندانہ فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان کا دنیا میں مقام بلند ہوا، پاکستان کو عسکری اور سفارتی محاذ پر جو عزت ملی اس کی مثال نہیں ملتی۔
انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دینا پوری قوم نے سراہا، پاکستانی ایک عظیم قوم ہی جو اپنے ہیروز کو عزت دینا جانتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ واناکیڈٹ کالج حملے نے اے پی ایس حملے کی یاد تازہ کردی، حملہ آوروں میں افغان باشندے بھی شامل تھے جب کہ اساتذہ اور طلبا کو بحفاظت نکالا گیا، جس پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
وزیراعظم نے کہا کہ آپریشن میں حصہ لینے والے پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو قوم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جبکہ اسلام آبادکچہری میں دہشت گردی کا اندوہناک واقعہ پیش آیا، شہدا کے درجات کی بلندی اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے دعاگو ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں خارجی ہاتھ ملوث ہے، جعفر ایکسپریس واقعہ میں بھی ہندوستان،کالعدم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی شامل تھی۔
شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر جوان اور افسر قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے بہادر جوان اور افسر مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جانیں قربان کررہے ہیں۔
بعد ازاں، قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 4 بجے تک ملتوی کردیا گیا۔