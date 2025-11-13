  • KHI: Sunny 30°C
  • LHR: Sunny 24.3°C
  • ISB: Sunny 22.3°C
  • KHI: Sunny 30°C
  • LHR: Sunny 24.3°C
  • ISB: Sunny 22.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

زمبابوے کی کرکٹ ٹیم سہ فریقی سیریز کیلئے اسلام آباد پہنچ گئی

اسپورٹس ڈیسکشائع 13 نومبر 2025 12:37pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

زمبابوے کی کرکٹ ٹیم سہ فریقی سیریز کیلئے اسلام آباد پہنچ گئی، مہمان ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں ہوٹل پہنچایا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق زمبابوے کرکٹ ٹیم تین ملکی سیریز کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی، مہمان ٹیم کو سخت سیکورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا جہاں وہ آج آرام کرے گی۔

پاکستان سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان سہ فریقی ٹی20 سیریز 18 نومبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگی اور 29 نومبر تک جاری رہے گی ۔

یاد رہے کہ سیریز کا شیڈول تبدیل کردیا گیا گیا ہے، پہلے 17 نومبر سے شیڈول سیریز اب 18 نومبر سے راولپنڈی میں ہی کھیلی جائے گی اور لاہور میں شیڈول میچز سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے راولپنڈی منتقل کردیے گئے ہیں۔

اس سے قبل، اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے بعد سری لنکن کھلاڑیوں نے اپنی حفاظت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا۔

تاہم، سری لنکن کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے جب کہ کسی کھلاڑی کے دورے سے دستبرداری کی صورت میں متبادل کھلاڑیوں کو بھیجا جائے گا۔

ایک سری لنکن عہدیدار نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کم از کم 8 سری لنکن کرکٹرز پاکستان اور زمبابوے کے خلاف سہ ملکی وائٹ بال کرکٹ سیریز میں حصہ لیے بغیر وطن واپس لوٹ جائیں گے جبکہ سری لنکن بورڈ نے دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 27 زخمی

2

وانا: کیڈٹ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کرلیا گیا، دہشتگردوں کیخلاف آپریشن جاری

3

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

4

’بالاکوٹ حملے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے جنرل باجوہ کے منصوبے کی حمایت کی تھی‘

5

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

6

اسکول کے زمانے سے شان کی مداح ہوں، آج بھی انہیں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیلیٰ

7

تعزیت کے لیے جانے والے جیتیندر لڑ کھڑا کر گر گئے

8

صبا قمر سے متعلق دعوے پر تنقید، نعیم حنیف نے خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 13 نومبر 2025
کارٹون : 12 نومبر 2025