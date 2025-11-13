  • KHI: Sunny 29.8°C
اسلام آباد دھماکے میں ملوث 7 مشتبہ سہولت کار گرفتار

ویب ڈیسکشائع 13 نومبر 2025 02:08pm
— فوٹو: رائٹرز
راولپنڈی کے کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) نے جمعرات کے روز 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے 11 نومبر کو اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والے خودکش دھماکے میں سہولت کاری کی تھی۔

تفصیلات کے مطابق پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ مشتبہ سہولت کاروں کو راولپنڈی کی فوجی کالونی (پیرودھائی کے علاقے) اور ڈھوک کشمیریان سے گرفتار کیا گیا ہے جب کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک کارروائی کی گئی۔

یاد رہے کہ 11 نومبر کو اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملے میں 12 افراد شہید اور 2 درجن سے زائد زخمی ہوگئے تھے، واقعے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا۔

گزشتہ روز تفتیش کاروں نے ایک آن لائن بائیک رائیڈر کو حراست میں لیا تھا جس نے خودکش حملہ آور کو جائے وقوع تک پہنچایا تھا۔

پولیس ذرائع نے بتایا کہ حملہ آور گولڑہ موڑ سے جی الیون کچہری تک موٹرسائیکل پر پہنچا تھا، موٹرسائیکل والا آن لائن بائیک سروس کا رائیڈر نکلا جس نے 200 روپے میں حملہ آور کو گولڑہ سے کچہری تک پہنچایا، جسے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے شناخت کر کے ٹریس کیا گیا۔

جب اس کی لوکیشن کا پتا چلا تو پولیس نے اسے گرفتار کر کے ایک مقام پر منتقل کردیا جہاں اسے حفاظتی حراست میں رکھا گیا۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسلام آباد میں بین الاقوامی تقریبات منعقد ہو رہی تھیں، جن میں انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس اور مارگلہ ڈائیلاگ شامل تھے، جب کہ راولپنڈی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کرکٹ میچ بھی کھیلا جا رہا تھا۔

