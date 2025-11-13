  • KHI: Clear 21.7°C
  • LHR: Clear 15°C
  • ISB: Clear 14.1°C
  • KHI: Clear 21.7°C
  • LHR: Clear 15°C
  • ISB: Clear 14.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

محسن نقوی کا سری لنکن ہائی کمشنر کے ہمراہ راولپنڈی اسٹیڈیم کا دورہ، مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات

ویب ڈیسکشائع 13 نومبر 2025 09:36pm
— فوٹو: پی سی بی / ایکس
— فوٹو: پی سی بی / ایکس

وفاقی وزیر داخلہ و چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) محسن نقوی نے سری لنکا کے ہائی کمشنر فریڈ سری ویراتنے اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری کے ہمراہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔

پی سی بی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کیا کہ محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں سے ملاقات کی۔

محسن نقوی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کو جانفشانی سے فرائض سرانجام دینے کی تلقین کی، جبکہ انہوں نے پریکٹس کے لیے موجود سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔

اعلامیے کے مطابق محسن نقوی نے پاکستان کا دورہ جاری رکھنے پرسری لنکن کھلاڑیوں کا فردا فردا شکریہ ادا کیا۔

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا دورہ پاکستان جاری رکھنا امن کی جیت اور دہشتگردی کی شکست ہے۔

انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان آپ کی محبت اور خلوص کا ہمیشہ مقروض رہے گا، پاکستان اور سری لنکا کی دوستی کا یہ خوبصورت موڑ پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔

محسن نقوی نے پاکستانی کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کی اور پریکٹس سیشن بھی دیکھا۔

اس موقع پر سری لنکن ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ میں نے مختلف ممالک میں خدمات سرانجام دی ہیں لیکن پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں، سیکیورٹی سے ہم سب مطمئن ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد خودکش دھماکا: حملہ آور بذریعہ آن لائن بائیک سروس 200 روپے میں کچہری پہنچا

2

قومی اسمبلی میں 27 ویں آئینی ترمیم منظور

3

’پامال‘ کی حالیہ قسط میں میاں بیوی کے بولڈ منظر پر ناظرین کی شدید تنقید

4

وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے، 27ویں ترمیم میں مزید ترامیم شامل کرنے کا فیصلہ

5

سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان

6

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

7

’27 ویں ترمیم نے آئین کو عملی طور پر قتل کردیا ہے‘

8

زندگی کے سب سے مشکل وقت میں کس نے ساتھ دیا؟ ثانیہ مرزا نے بتادیا

کارٹون

کارٹون : 13 نومبر 2025
کارٹون : 12 نومبر 2025