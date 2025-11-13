محسن نقوی کا سری لنکن ہائی کمشنر کے ہمراہ راولپنڈی اسٹیڈیم کا دورہ، مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات
وفاقی وزیر داخلہ و چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) محسن نقوی نے سری لنکا کے ہائی کمشنر فریڈ سری ویراتنے اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری کے ہمراہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔
پی سی بی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کیا کہ محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں سے ملاقات کی۔
محسن نقوی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کو جانفشانی سے فرائض سرانجام دینے کی تلقین کی، جبکہ انہوں نے پریکٹس کے لیے موجود سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔
اعلامیے کے مطابق محسن نقوی نے پاکستان کا دورہ جاری رکھنے پرسری لنکن کھلاڑیوں کا فردا فردا شکریہ ادا کیا۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا دورہ پاکستان جاری رکھنا امن کی جیت اور دہشتگردی کی شکست ہے۔
انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان آپ کی محبت اور خلوص کا ہمیشہ مقروض رہے گا، پاکستان اور سری لنکا کی دوستی کا یہ خوبصورت موڑ پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔
محسن نقوی نے پاکستانی کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کی اور پریکٹس سیشن بھی دیکھا۔
اس موقع پر سری لنکن ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ میں نے مختلف ممالک میں خدمات سرانجام دی ہیں لیکن پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں، سیکیورٹی سے ہم سب مطمئن ہیں۔