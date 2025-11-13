  • KHI: Clear 21.7°C
  • LHR: Clear 15°C
  • ISB: Clear 14.1°C
  • KHI: Clear 21.7°C
  • LHR: Clear 15°C
  • ISB: Clear 14.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: بس کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، ایک جاں بحق، مشتعل افراد نے بس کو آگ لگا دی

امتیاز علی شائع November 13, 2025 اپ ڈیٹ November 13, 2025 09:39pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق کراچی کے علاقے کورنگی میں ہولناک حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوگیا، جس کے بعد مشتعل افراد نے مسافر کوچ کو آگ لگا دی۔

تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اسٹیشن ہاؤس افسر (ایس ایچ او) محمد علی نیازی نے ڈان کو بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 شہری ویٹا چورنگی کے قریب جا رہے تھے کہ اچانک مسافر بس نے انہیں ٹکر ما دی۔

جس کے نتیجے میں دونوں موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے اور انہیں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے 40 سالہ منظور رحیم کے جانبر نہ ہونے کی تصدیق کی۔

ایس ایچ او کے مطابق غفلت برتنے والا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، جب کہ مشتعل افراد نے کوچ کو آگ لگا دی، حادثہ اُس وقت پیش آیا جب سڑک پر رش تھا۔

ایک ٹریفک پولیس افسر کے مطابق حادثے کی وجہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی اور تیز رفتاری تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد خودکش دھماکا: حملہ آور بذریعہ آن لائن بائیک سروس 200 روپے میں کچہری پہنچا

2

قومی اسمبلی میں 27 ویں آئینی ترمیم منظور

3

’پامال‘ کی حالیہ قسط میں میاں بیوی کے بولڈ منظر پر ناظرین کی شدید تنقید

4

وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے، 27ویں ترمیم میں مزید ترامیم شامل کرنے کا فیصلہ

5

سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان

6

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

7

’27 ویں ترمیم نے آئین کو عملی طور پر قتل کردیا ہے‘

8

زندگی کے سب سے مشکل وقت میں کس نے ساتھ دیا؟ ثانیہ مرزا نے بتادیا

کارٹون

کارٹون : 13 نومبر 2025
کارٹون : 12 نومبر 2025