  • KHI: Clear 21.7°C
  • LHR: Clear 15°C
  • ISB: Clear 14.1°C
دہشت گردی دنیا کیلئے بڑا خطرہ، مسلح افواج اور پاکستانی قوم اس کیخلاف متحد ہیں، وزیراعظم

ویب ڈیسک شائع November 13, 2025 اپ ڈیٹ November 13, 2025 10:03pm
— فوٹو: پی ٹی وی/ اسکرین گریب
— فوٹو: پی ٹی وی/ اسکرین گریب

وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور پاکستانی قوم متحد ہیں۔

وزیراعظم شہباز شریف نے برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کی سالگرہ کی مناسبت سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شاہ چارلس سوم سالگرہ کی تقریب میں شرکت اعزاز کی بات ہے۔

انہوں نے کہا کہ شاہ چارلس سوم عوامی خدمت اور عالمی شعور کی علامت ہیں، شاہ چارلس نے دولت مشترکہ ممالک کو متحد کرنے میں کردار ادا کیا۔

وزیراعظم نے مزید کہا کہ برطانیہ میں 20 لاکھ پاکستانی نژاد شہری خدمات انجام دے رہےہیں، برطانوی تعاون سے تعلیم، صحت اور ہنرمندی کے تاریخی منصوبے مکمل کیے ہیں۔

قبل ازیں، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ برطانیہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔

جین میریٹ کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں، برطانیہ میں 15 پاکستانی نژاد ارکان پارلیمنٹ خدمات انجام دے رہےہیں۔

