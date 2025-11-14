  • KHI: Sunny 30.3°C
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے سعودی عرب میں پاپ اپ پارک کھول لیا

ڈان اخبارشائع 14 نومبر 2025 11:22am
— فوٹو: اے ایف پی
— فوٹو: اے ایف پی

ٹک ٹاکر، یوٹیوبر اور سوشل میڈیا اسٹار جیمز اسٹیفن جمی ڈونلڈسن المعروف مسٹر بیسٹ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک عارضی تفریحی پارک ’بیسٹ لینڈ‘ کا افتتاح کیا، جو مداحوں کے لیے دلچسپ رکاوٹیں اور چیلنجز پیش کرتا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق 45 کروڑ سے زائد سبسکرائبرز والے مسٹر بیسٹ نے حال ہی میں ریاض میں ایک عارضی تفریحی پارک کھولا، ایسے وقت میں جب سعودی عرب تیزی سے ایک بڑے تفریحی مرکز کے طور پر خود کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔

پارک کا نام ’بیسٹ لینڈ‘ ہے اور یہ 13 نومبر سے 27 دسمبر تک کھلا رہے گا، جہاں مختلف رکاوٹیں اور چیلنجز ہیں جو مسٹر بیسٹ کی مشہور ویڈیوز کی طرح ہیں اور لوگ ان میں حصہ لے کر بڑے انعامات جیت سکتے ہیں۔

یہ پارک ریاض سیزن کا حصہ ہے، جو ایک سالانہ میلہ ہے اور دارالحکومت کو سیاحتی مقام بنانے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سعودی عرب مشہور شخصیات کو مدعو کر کے اپنی معیشت کو تیل پر منحصر ہونے سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

مسٹر بیسٹ کا کہنا تھا کہ ان کے زیادہ تر ناظرین شمالی امریکا کے باہر ہیں اور مشرق وسطیٰ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کی ویڈیوز دیکھتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ ریاض میں رہنے والے مداحوں کے لیے کچھ دلچسپ کیا جائے۔

اس سے قبل مسٹر بیسٹ نے پارک کے دروازے کے سامنے ایک ویڈیو بھی شیئر کی، جو نیلے شیر کے سر کی شکل میں ہے اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی بجلی کی روشنی ہے، جو ان کے لوگو کی یاد دلاتی ہے۔

ویڈیو میں مسٹر بیسٹ نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے منفرد کام ہے اور وہ اس موقع کے منتظر ہیں کہ لوگوں کا اس پر کیا ردعمل ہوگا۔

