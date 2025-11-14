دوسرا ون ڈے، پاکستان کا سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ون ڈے میچ کا ٹاس مکمل ہو گیا ہے، جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
کپتان شاہین شاہ آفریدی فلو کے باعث اس میچ میں حصہ نہیں لے رہے اور ان کی عدم موجودگی میں ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں۔
سلمان علی آغا نے ٹاس کے موقع پر گفتگو میں بتایا کہ شاہین آفریدی کی جگہ فاسٹ باؤلر محمد وسیم جونیئر کو شامل کیا گیا ہے، جب کہ آل راؤنڈر فہیم اشرف کو آرام دینے کے بعد اسپنر ابرار احمد کو دوبارہ ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔
یہ مقابلہ پاکستان کے لیے دوسری مسلسل ون ڈے سیریز اپنے نام کرنے کا اہم موقع ہے، جو گزشتہ 48 گھنٹوں کی غیر یقینی صورتحال کے بعد ہو رہا ہے، ایسی صورتحال جس نے کرکٹ مقابلے کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا۔
میچ دراصل جمعرات کو ہونا تھا، مگر منگل کو اسلام آباد میں دہشت گردانہ حملے کے باعث سری لنکن کیمپ میں تشویش پیدا ہوئی اور شیڈول متاثر ہوا۔
رپورٹس کے مطابق کچھ سری لنکن کھلاڑی ٹور چھوڑنے پر غور کر رہے تھے، تاہم پاکستان کے وزیر داخلہ اور پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے سکیورٹی حکام کے ساتھ طویل ملاقاتوں کے دوران سری لنکن وفد کو مکمل سکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔
بدھ کی رات صورتحال بہتر ہوئی اور سری لنکا کرکٹ بورڈ نے سیریز جاری رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔
چند کھلاڑیوں کے وطن واپس جانے اور ان کی جگہ نئے کھلاڑیوں کی شمولیت کی افواہوں کو سری لنکن ٹیم کے منیجر نے فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ دورہ کرنے والی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
اس یقین دہانی کے بعد مہمان ٹیم راولپنڈی میں مکمل قوت کے ساتھ میدان میں اترے گی، تاکہ پہلے میچ میں معمولی مارجن سے شکست کے بعد سیریز برابر کی جا سکے۔