سینیٹ نے آرمی،ایئرفورس، نیوی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بلوں کی منظوری دیدی

ویب ڈیسکشائع 14 نومبر 2025 02:48pm
— فائل فوٹو: ریڈیو پاکستان
سینیٹ آف پاکستان نے کثرت رائے سے آرمی، ایئرفورس، نیوی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بلوں کی منظوری دے دی ۔

ڈان نیوز کے مطابق نائب وزیراعظم اسحٰق ڈار نے ایوان بالا میں 27ویں ترمیم کےتحت آرمڈ فورسز کے نظام میں تبدیلیوں کے تناظرمیں آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا، ایوان نے کثرت رائے سے بل کی منظوری دے دی۔

سینیٹ کی جانب سے منظور کردہ بلوں میں پاکستان فضائیہ ترمیمی بل 2025، پاک فضائیہ ترمیمی بل2025 اور پاکستان نیوی آرڈیننس1961میں مزیدترمیم کابل بھی شامل ہے۔

پاکستان نیوی آرڈیننس 1961میں مزید ترمیم کا بل خواجہ آصف نے پیش کیا، ایوان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 بھی منظور کرلیا، یہ بل وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے بل ایوان میں پیش کیا۔

تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہمایوں مہمند اور جے یو آئی (ف) کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے بل کو کمیٹی میں بھیجنے کا مطالبہ کیا تاہم چیئرمین سینیٹ نے بلوں کی منظوری کے لیے ایوان سے رائے لی جس کے بعد ایوان نے بلوں کو کثرت رائے سے منظور کرلیا۔

