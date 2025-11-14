  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18.6°C
  • ISB: Clear 14.4°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18.6°C
  • ISB: Clear 14.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 4.15 فیصد ہوگئی

طاہر شیرانیشائع 14 نومبر 2025 06:12pm
— فائل فوٹو : ڈان
— فائل فوٹو : ڈان

ملک بھر میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 4.15 فیصد ہوگئی جبکہ قلیل مدتی مہنگائی میں ہفتہ وار بنیادوں پر 0.53 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کردی۔

رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 15 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 12 اشیاء سستی اور 24 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔

ایک ہفتے میں چکن 20.33 فیصد مہنگا ہواجبکہ اٹماٹر 12.03 اور کیلے کی قیمتوں میں 2.32 فیصد کا اضافہ ہوا،آلو 1.08 اور کوکنگ آئل 0.38 فیصد مہنگا ہوا۔

اسی دوران دال مسور،بیف،مٹن،ایل پی جی اور جلانےوالی لکڑی کی قیمتیں بھی بڑھیں، رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز 6.65 اور دال چنا 2.61 فیصد سستی ہوئی جبکہ حالیہ ہفتے گڑ،آٹا،دال مونگ اور دال ماش کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قومی اسمبلی میں 27 ویں آئینی ترمیم منظور

2

آخری لمحے کی تبدیلی‘ سے چیف جسٹس آف پاکستان‘ سے متعلق غیر یقینی صورتحال ختم

3

سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور اور جسٹس اطہر نے عہدے سے استعفی دے دیا

4

سینیٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور

5

27 ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کردیا گیا

6

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ اجلاس بلا لیا

7

26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟

8

راولپنڈی: ڈان ٹی وی کے رپورٹر کی ٹارگٹ کلنگ کی سازش ناکام، 3 اجرتی قاتل گرفتار

کارٹون

کارٹون : 14 نومبر 2025
کارٹون : 13 نومبر 2025