  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18.6°C
  • ISB: Clear 14.4°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18.6°C
  • ISB: Clear 14.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 229 روپے تک پہنچ گئی

طاہر شیرانیشائع 14 نومبر 2025 06:27pm
—فائل کریٹیو کامنز فوٹو
—فائل کریٹیو کامنز فوٹو

ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 229 روپے تک جا پہنچی، کوئٹہ کے شہری ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔

وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 210 روپےسے بڑھ کر 229 روپے تک پہنچ گئی۔

وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتےمیں کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت میں 19 روپےتک کا اضافہ ہوا، پشاور میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 200 روپے جبکہ کراچی اوراسلام آباد میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلوقیمت 195 روپے تک ہے۔

راولپنڈی میں چینی کی زیادہ سےزیادہ فی کلو قیمت 190 روپے تک ہے، رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتےمیں چینی کی اوسط فی کلو قیمت میں دو روپے ایک پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 185 روپے 47 پیسے پرآگئی ہے۔

گذشتہ ہفتےتک ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 187 روپے 48 پیسے تھی جبکہ ایک سال قبل ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 132 روپے 24 پیسے تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قومی اسمبلی میں 27 ویں آئینی ترمیم منظور

2

آخری لمحے کی تبدیلی‘ سے چیف جسٹس آف پاکستان‘ سے متعلق غیر یقینی صورتحال ختم

3

سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور اور جسٹس اطہر نے عہدے سے استعفی دے دیا

4

سینیٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور

5

27 ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کردیا گیا

6

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ اجلاس بلا لیا

7

26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟

8

راولپنڈی: ڈان ٹی وی کے رپورٹر کی ٹارگٹ کلنگ کی سازش ناکام، 3 اجرتی قاتل گرفتار

کارٹون

کارٹون : 14 نومبر 2025
کارٹون : 13 نومبر 2025