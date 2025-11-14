ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 229 روپے تک پہنچ گئی
ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 229 روپے تک جا پہنچی، کوئٹہ کے شہری ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔
وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 210 روپےسے بڑھ کر 229 روپے تک پہنچ گئی۔
وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتےمیں کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت میں 19 روپےتک کا اضافہ ہوا، پشاور میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 200 روپے جبکہ کراچی اوراسلام آباد میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلوقیمت 195 روپے تک ہے۔
راولپنڈی میں چینی کی زیادہ سےزیادہ فی کلو قیمت 190 روپے تک ہے، رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتےمیں چینی کی اوسط فی کلو قیمت میں دو روپے ایک پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 185 روپے 47 پیسے پرآگئی ہے۔
گذشتہ ہفتےتک ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 187 روپے 48 پیسے تھی جبکہ ایک سال قبل ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 132 روپے 24 پیسے تھی۔