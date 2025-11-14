  • KHI: Clear 20.9°C
اسحٰق ڈار سے امریکی ناظم الامور نٹیلی بیکر کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک شائع November 14, 2025
— فوٹو: پی ٹی وی
— فوٹو: پی ٹی وی

نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحٰق ڈار سے امریکی ناظم الامور نٹیلی بیکر نے آج وزارتِ خارجہ میں ملاقات کی، جس میں پا ک-امریکا دوطرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیراعظم نے آئی ٹی اور کریٹیکل منرلز کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پاکستان میں امریکی کمپنیوں کی بڑھتی دلچسپی کا خیرمقدم کیا۔

انہوں نے خصوصاً ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی لائن کے قیام کو معاشی تعاون کی مثبت مثال قرار دیا۔

رپورٹ کے مطابق دونوں جانب سے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی، جبکہ غزہ میں جاری امن کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔

مزید بتایا گیا کہ فریقین نے مشترکہ مقاصد کے لیے رابطوں کے تسلسل پر اتفاق کیا۔

