ریاست بہار کے الیکشن میں مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی کامیابی یقینی
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کی غریب ترین ریاست، بہار میں ہونے والے اہم مقامی الیکشن میں اپنی پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی ممکنہ’ زبردست’ کامیابی کو سراہا ہے۔
130 ملین آبادی والی مشرقی ریاست کو بڑے پیمانے پر ایک پیمانہ اور اس بات کا امتحان سمجھا جا رہا تھا کہ آیا مودی نئی دہلی کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت کو ملک کے غریب ترین شہریوں کے فائدے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔
گنتی ابھی جاری ہے اور حتمی نتائج ہفتہ تک متوقع ہیں، تاہم الیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی نتائج اور اندازوں سے مودی کی ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور اس کے اتحادیوں کو ریاستی اسمبلی میں واضح اکثریت ملتی دکھائی دے رہی ہے۔
مودی نے اس جیت کو “اچھی حکمرانی کی فتح” قرار دیا۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا: “یہ گونج دار عوامی مینڈیٹ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے اور بہار کے لیے نئے عزم کے ساتھ کام کرنے کا اختیار دیتا ہے۔”
بہار واحد ریاست ہے جہاں ہندی بولنے والے شمال میں مودی کی پارٹی نے کبھی تنہا حکومت نہیں کی۔
اس بار بھی بی جے پی کے لیے اکیلے اکثریت حاصل کرنا ممکن نظر نہیں آتا، مگر وہ اپنے اتحادی جنتا دل (یونائیٹڈ) سے آگے بڑھ کر سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرنے کی راہ پر ہے۔
الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہ ریاستی اسمبلی کی 243 میں سے کم از کم تین چوتھائی نشستیں حاصل کرنے کے قریب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انتخابی نتیجہ آئندہ سال دیگر اہم ریاستی انتخابات سے قبل مودی اور ان کی جماعت کے لیے تقویت کا باعث بن سکتا ہے۔
یہ جیت بھارتی وزیراعظم کی داخلی اور خارجی پالیسی کی کئی مشکل آزمائشوں—جن میں پاکستان کے ساتھ مسلح تنازع اور امریکا کی جانب سے سخت تجارتی محصولات شامل ہیں—کے بعد ان کی سیاسی پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے کی توقع بھی رکھتی ہے۔