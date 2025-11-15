  • KHI: Sunny 30.5°C
  • LHR: Sunny 24.9°C
  • ISB: Sunny 22°C
  • KHI: Sunny 30.5°C
  • LHR: Sunny 24.9°C
  • ISB: Sunny 22°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان اسمبلی نے کم عمری کی شادی کی ممانعت کے بل کی منظوری دے دی

سلیم شاہد شائع November 15, 2025 اپ ڈیٹ November 15, 2025 10:53am
اپوزیشن رکن اصغر ترین نے کہا کہ اگرچہ بل منظور ہو چکا ہے، اپوزیشن اسے عدالت میں چیلنج کرے گی۔ —فوٹو: پی پی آئی
اپوزیشن رکن اصغر ترین نے کہا کہ اگرچہ بل منظور ہو چکا ہے، اپوزیشن اسے عدالت میں چیلنج کرے گی۔ —فوٹو: پی پی آئی

بلوچستان اسمبلی نے شدید ہنگامہ آرائی کے باوجود بچپن کی شادی کی ممانعت سے متعلق ’چائلڈ میرج پروہبیشن بل‘ کو کثرت رائے سے منظور کر لیا۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق بل پیش کرنے اور منظوری کے دوران ایوان میں گرما گرم صورتحال پیدا ہو گئی، اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی کی اور شور شرابا کیا، اس دوران اپوزیشن ارکان نے اسپیکر کی ڈائس کا گھیراؤ کیا اور بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔

اسپیکر عبدالخالق اچکزئی کی زیرِ صدارت اجلاس کا آغاز بچپن کی شادی پر پابندی سے متعلق مسودہ قانون پیش کرنے سے ہوا۔

بل پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے قائدِ حزبِ اختلاف یونس زہری (جے یو آئی ف) نے کہا کہ یہ قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہے اور صرف ایک غیر سرکاری تنظیم کو خوش کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے، اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ شریعت کورٹ اس معاملے میں اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے اور اس کا فیصلہ پہلے ہی آگیا ہے۔

یونس زہری نے احتجاجاً ایجنڈے کی دستاویزات پھاڑ دیں، بل پیش کیے جانے کے دوران اپوزیشن ارکان احتجاج جاری رکھتے ہوئے بل کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہراتے رہےم شور شرابے کے باوجود چائلڈ میرج پروہیبیشن بل اسمبلی سے منظور ہو گیا۔

اپوزیشن کے ایم پی اے اصغر ترین نے کہا کہ اگرچہ بل منظور ہو چکا ہے، اپوزیشن اسے عدالت میں چیلنج کرے گی، اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔

اجلاس میں پنجگور کے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کی تقسیم میں تاخیر، گوادر میں کھیلوں کی سرگرمیوں اور فنڈنگ، متعدد نکاتِ اعتراض اور محکمہ جاتی سوالات پر بھی بات ہوئی، تاہم ہنگامہ آرائی کے باعث تین قراردادیں پیش نہ کی جا سکیں۔

عرفان صدیقی اور آغا سراج کے انتقال پر تعزیت

ایوان نے سینیٹر عرفان صدیقی اور آغا سراج درانی کے انتقال پر تعزیت کی، اور ارکان نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔

قائدِ حزبِ اختلاف یونس زہری نے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات پر اپنے منصوبوں کے بارے میں غلط معلومات فراہم کرنے کا الزام عائد کیا، جس سے ان کے اور اسمبلی کے استحقاق کو نقصان پہنچا۔

اسپیکر نے رولنگ دی کہ اگلے اجلاس میں مناسب جواب دیا جائے گا اور غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔

اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بچپن کی شادی پر پابندی کے بل کی منظوری کے بعد صوبائی اسمبلی کے قانون سازی کے آئینی اختیار کو پھر سے واضح کیا۔

انہوں نے کہا کہ قانون سازی حکومت کا آئینی حق ہے، اور آج صوبائی اسمبلی نے یہ حق استعمال کیا ہے، بل کثرت رائے سے منظور ہوا ہے، جو جمہوری عمل کی مضبوطی کی علامت ہے۔

وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس بات پر زور دیا کہ احتجاج اپوزیشن کا جمہوری حق ہے اور حکومت اس کا احترام کرتی ہے، انہوں نے یقین دلایا کہ بات چیت اور مذاکرات کے دروازے کھلے رہیں گے۔

انہوں نے واضح کیا کہ اختلافِ رائے جمہوریت کا حصہ ہے، مگر قانون سازی ہمیشہ عوام کے بہترین مفاد میں کی جاتی ہے، بل 6 ماہ تک کمیٹی کے جائزے میں رہا اور کابینہ سے منظوری کے بعد ایوان میں پیش کیا گیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ حکومت اتفاقِ رائے پر مبنی قانون سازی کو ترجیح دیتی ہے اور ہر بل وسیع مشاورت اور شفاف عمل کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔

وزیر اعلیٰ بگٹی نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت بلوچستان کی ترقی اور فلاح کے لیے سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہے اور قانون سازی کا عمل بلا رکاوٹ جاری رہے گا۔

بعد ازاں اسپیکر نے اجلاس 17 نومبر تک ملتوی کر دیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زندگی کے سب سے مشکل وقت میں کس نے ساتھ دیا؟ ثانیہ مرزا نے بتادیا

2

آخری لمحے کی تبدیلی‘ سے چیف جسٹس آف پاکستان‘ سے متعلق غیر یقینی صورتحال ختم

3

سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور اور جسٹس اطہر نے عہدے سے استعفی دے دیا

4

شادی سے پہلے منی اسکرٹ پہنتی تھی، بعد میں برقع بھی پہنا، فریال گوہر

5

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ اجلاس بلا لیا

6

دین کی طرف رحجان ہوا تو چاہتی تھی کہ آن لائن ڈرامے اور ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں، سارہ چوہدری

7

قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور، آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے

8

صدر پاکستان نے 27 ویں آئینی ترمیمی بل پر دستخط کردیے

کارٹون

کارٹون : 15 نومبر 2025
کارٹون : 14 نومبر 2025