پی ٹی آئی کی خاتون سینیٹر فلک ناز کے ساتھ مالی فراڈ میں ملوث 2 ملزمان گرفتار

ویب ڈیسکشائع 15 نومبر 2025 01:02pm
—فوٹو: فیس بک/فلک ناز
—فوٹو: فیس بک/فلک ناز

پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) سے تعلق رکھنے والی سینیٹر فلک ناز چترالی کے ساتھ مالی فراڈ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ڈائریکٹر جنرل(ڈی جی) نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کی ہدایت پر این سی سی آئی اے اسلام آباد نے ضلع بہاولنگر میں چھاپہ مار کر دونوں ملزمان کو گرفتار کیا۔

ملزمان نے خاتون سینیٹر کو شوکت خانم ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کا روپ دھار کر فراڈ کا نشانہ بنایا، سینیٹر فلک ناز سے واٹس ایپ کے ذریعے 4 لاکھ 50 ہزار 500 روپے کا فراڈ کیا تھا۔

گرفتار ملزمان محمد ندیم اور اسد فلق کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔

سینیٹر فلک ناز نے فراڈ کا معاملہ قائمہ کمیٹی داخلہ میں اٹھایا تھا۔

گرفتار ملزمان کا تعلق بستی گمے والا سے ہے، مقدمہ ایف آئی آر 308/2025 کے تحت درج کیا گیا ہے جب کہ مقدمے میں پاکستان پینل کوڈ (پی پی سی) کی 14، 34، 109، 419 اور 420 شامل کی گئی ہیں۔

این سی سی آئی اے کے حکام دیگر ممکنہ سہولت کاروں کے کردار کی بھی چھان بین اور تفتیش کر رہے ہیں۔

یاد رہے کہ 6 نومبر 2025 کو سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں انکشاف ہوا تھا کہ ہیکرز نے مختلف اراکین پارلیمنٹ کو آن لائن فراڈ کے ذریعے لاکھوں روپے کا چونا لگایا ہے، سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے اجلاس میں کہا تھا کہ ہیکرز کا یہ گروہ صرف 5 یا ساڑھے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔

ہیکرز نے سینیٹر دلاور خان کے اکاؤنٹ سے ساڑھے 8 لاکھ روپے نکال لیے تھے، سینیٹر فلک ناز چترالی سے 2 قسطوں میں ہیکرز 5 لاکھ کے قریب فراڈ کر گئے تھے، متاثرہ سینیتر فلک ناز کا کہنا تھاکہ ہیکرز نے کونسلنگ سینٹر بنانے کے نام پر کال کے ذریعے فراڈ کیا۔

سینیٹر فلک ناز نے کہا کہ ہیکرز کے پاس فیملی، خاندان اور بچوں سے متعلق مکمل ڈیٹا موجود تھا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) میں شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔

